鼻酸！皮包骨狗媽媽生4奶娃　無良飼主丟棄亂葬崗還這樣嗆聲　

▲狗媽媽瘦成皮包骨生了4隻小奶狗。（圖／許愛媽提供）

記者唐詠絮／彰化報導

惡劣！彰化埔心鄉有一隻瘦到皮包骨的狗媽媽生下4奶娃後，平日食物靠著愛媽空投接濟，卻遭到飼主載去亂葬崗丟掉，所幸被愛媽救回，還帶牠們到醫院投藥結紮，目前《浪愛回家》協會安置母狗與2小狗、動物醫院內留2狗姊妹，等待愛牠的爸媽現身領養帶回家。

▲狗媽媽瘦成皮包總是窩在地上。（圖／許愛媽提供）

「這真的太可惡了」，許姓愛媽痛訴，飼主外出打零工，將母狗留給家人飼養，又沒有幫忙結紮，反而讓牠生了一窩小奶狗(3母1公)，這群可憐的狗狗，平日營養不夠，長得比一般狗狗瘦弱不堪，一名愛狗奶奶看到牠們的慘況，她開始偷偷的空投食物給這群可憐的狗狗吃。

▲愛狗奶奶帶飼料餵食小奶狗。（圖／許愛媽提供）

經過數個月後4隻小奶狗漸漸長肉了，但狗媽媽是被鍊住的，永遠也吃不到任何食物，奶奶怕已經是排骨身驅的狗媽媽會撐不住，許姓愛媽於是前往飼主家溝通，沒想到聽到的卻是這一串令人心痛的話「我快被這群母帶子煩死了」、「看是要通報收容所或是請人直接載去丟掉也可以」。

愛媽氣憤的說，這樣惡劣的飼主，完全無法溝通，「我真的很生氣」更擔憂這五隻狗狗的處境，所以通報動物防疫所前來稽查，就在稽查員來的前一天，飼主家人開車將這5隻狗狗載到8公里遠的墳墓區丟棄，所幸那群狗狗認得奶奶親切的呼喚聲音，一擁而上將牠們全載回。

▲愛媽po文請民眾認養。（圖／許愛媽提供）

愛媽說，不良飼主造的業，基於不忍心，想要處理，目前能做的只能讓牠們結紮，暫時安置。還有二隻小狗狗，都是女生大約5,6個月大，現在安置在溪湖鎮彰水路的惟仁動物醫院內，等待好爸媽現身領養帶回家。