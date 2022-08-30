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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不認陳時中支持度墊底　高嘉瑜曝內部民調：藍營已經分裂

▲▼陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

▲台北市長參選人陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中最新民調墊底，以無黨籍身分投入選戰的黃珊珊後來居上，而國民黨的對手蔣萬安目前仍維持第一。不過，民進黨立委高嘉瑜29日指出，根據他們掌握的內部民調顯示，陳時中支持度勝過蔣萬安，原因在於黃珊珊支持度仍有20%以上，顯示藍營已經分裂，強調選戰要打到最後才知道結果。

《TVBS》民調中心民調顯示，年底台北市長選舉有87%市民表示會去投票，有投票意願的選民中，36%市民支持蔣萬安，26%支持黃珊珊，23%想投陳時中，不到1%受訪者支持台灣維新黨台北市長參選人蘇煥智，另外14%尚未決定。

對於民調跌到第三名一事，陳時中日前回應，選舉前段就是盡力爭取選民支持，民調高高低低都有，一切都平常心看待，「若支持我的市民也要趕快出來」。

高嘉瑜則在《新聞面對面》指出，他們掌握的內部民調顯示，蔣萬安與陳時中支持度在伯仲之間，且陳時中勝過蔣萬安，原因在於黃珊珊支持度仍有20%以上。她認為，顯然藍營已經分裂，陳時中在此情況下，只要穩住基本盤便能領先，此份民調與他們所知差距非常大。

高嘉瑜強調，倘若蔣萬安真的領先，便不必說自己是「正藍軍」，只須開拓中間與年輕選票即可，他今天之所以喊我是正藍軍，就是因為藍營分裂。

高嘉瑜進一步說，蔣萬安在藍營分裂的情況下，只能打2張牌爭取勝選，第1張是「正藍軍」，第二張則是「蔣姓」，可是這些事情離現在台北市民過於遙遠，台北市民早已超越傳統的藍綠基本盤。《TVBS》民調具有參考性質，但選戰要打到最後才知道結果。

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