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陳時中民調掉第三　若「姚文智化」他憂國民黨反更慘

▲民進黨台北市長參選人陳時中專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中最新民調墊底，以無黨籍身分投入選戰的黃珊珊後來居上，而國民黨的對手蔣萬安目前仍維持第一，不過，同黨的台北市議員參選人詹為元分析，「黃珊珊的崛起」與「陳時中的弱化」加在一起對藍營來說是危險的，很有可能會再一次地陷入苦戰。

根據《TVBS》民調中心調查，年底台北市長選舉有87%市民表示會去投票，其中36%市民支持蔣萬安，26%支持黃珊珊，陳時中僅有23%支持度。

詹為元認為，陳時中沒因藍白分裂而一支獨秀，反而陷入三腳督的泥淖中，但黃珊珊則呈現倒吃甘蔗的向上爬。細看這次民調數字，從政黨支持度的交叉分析，可以發現蔣萬安在國民黨支持者的支持度一直維持在85％至86％的高檔，換句話說國民黨支持者對蔣萬安的支持沒有分裂的問題，而陳時中雖然在民進黨的支持者中從六月底的62%進步到現在八月底的71％，但仍未完全歸位，有將近三成的民進黨支持者不見了。

詹為元指出，黃珊珊穩定從民進黨支持者中拿到兩成的選票，加上從時代力量支持者中獲得過半的支持，才讓她民調上升。而上述的政黨支持者可以視為對陳時中疫情處理表現以及民進黨一黨獨大不認同者，但又因過去情感因素不喜歡國民黨，最終將支持流向黃珊珊。

詹為元提到，黃珊珊另一部分的提升在於民眾黨支持者的歸隊，從55%上升到75%，這與陳時中的弱化具有連動關係。民眾黨支持者中間偏藍的屬性仍多，如果今天民進黨的候選人不夠強，對國民黨沒有威脅的時候，甚至連黃珊珊都贏不了時，自然「討厭民進黨」的危機意識無法發揮，他們可以安心的支持心中原本政黨的人選。

詹為元強調，台北市長選舉中透過棄保來反對國民黨候選人當選歷歷在目，最明顯的例子就是2018年的台北市長選舉，為了不讓國民黨丁守中當選，但民進黨姚文智又太弱的情況下，所以投給柯文哲。如今。若陳時中民調持續沒有起色並且「姚文智化」，加上黃珊珊過去又與民進黨蔡英文有合作的基礎之下，「棄中保珊」便成可能，屆時蔣萬安若無法在中間選民獲得穩定的支持與領先，可能會有一場硬仗。

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