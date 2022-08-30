　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

調查局長授旗誓師查賄　全國已提報465件可疑情資

記者黃哲民／台北報導

今年（2022年）九合一公職選舉從昨天（29日）起辦理候選人登記作業，擔負查察賄選重任的法務部調查局，已預先提報465件相關情資，為宣示執法決心，局長王俊力同步舉辦誓師大會，分別授旗所屬31位外勤處站主管，齊呼「選舉查察、使命必達」口號，激勵全體調查官與時俱進，熟稔選舉不法的趨勢，掌握賄選的熱區，務必全力打擊賄選，杜絕暴力、防制假訊息及境外勢力介入選舉的決心。

▲▼調查局因應2022年九合一公職選舉辦理候選人登記作業，同步誓師查察賄選，局長王俊力授旗外勤處站主管激勵「使命必達」。（圖／調查局提供）

▲調查局因應2022年九合一公職選舉辦理候選人登記作業，由局長王俊力率外勤處站主管同步誓師查察賄選。（圖／調查局提供）

中選會昨開始受理候選人申請登記，象徵年底選戰正式起跑，調查局從今年3月起超前部署，5月頒佈「選舉查察專案工作計畫」，至今已提報各地檢署賄選情資214件並偵辦移送2案，以送禮類型居多，共80件，其次為金錢買票68件。

另外，調查局還提報境外勢力介入選舉情資49件、暴力介入選舉情資3件、地下通匯介入選舉情資68件，以及131件假訊息情資，均全力蒐證中。

▲▼調查局因應2022年九合一公職選舉辦理候選人登記作業，同步誓師查察賄選，局長王俊力授旗外勤處站主管激勵「使命必達」。（圖／調查局提供）

▲調查局因應2022年九合一公職選舉辦理候選人登記作業，同步誓師查察賄選，局長王俊力授旗外勤處站主管激勵「使命必達」，圖為台南市調查處領旗。（圖／調查局提供）

調查局在候選人開始登記日，同步舉辦「111年地方公職人員選舉查察工作誓師大會」，局長王俊力在新店局本部授旗給第一線執行查察賄選的31個外勤處站主管，主管們領旗後現場揮舞，代表抖擻精神、整裝待發，眾人並齊呼旗面所印的「選舉查察、使命必達」口號，給自己也給彼此打氣。

王俊力致詞表示，調查局很早很早就開始選舉查察的各項工作準備，隨著新型態犯罪手法與工具不斷翻新，全體調查官應與時俱進，提升專業知能，熟稔選舉不法的趨勢，掌握賄選的熱區，鎖定重點對象發掘案源，務必展現打擊賄選，杜絕暴力、防制假訊息及境外勢力介入選舉的決心。

▲▼調查局因應2022年九合一公職選舉辦理候選人登記作業，同步誓師查察賄選，局長王俊力授旗外勤處站主管激勵「使命必達」。（圖／調查局提供）

▲調查局因應2022年九合一公職選舉辦理候選人登記作業，同步誓師查察賄選，局長王俊力授旗外勤處站主管激勵「使命必達」，圖為台北市調查處領旗。（圖／調查局提供）

王俊力並期許外勤主管把授旗帶回去，要讓全體同仁知道，使命已經賦予，「本局向來工作核心，就是使命必達，相信我們必然可以完成此次選舉查察的使命」。

調查局今年查察賄選的新挑戰有2個重點，一是防制境外敵對勢力利用地下匯兌、虛擬通貨、第三方支付等迂迴方式介入選舉，除持續透過專門防制洗錢的國際組織「艾格蒙聯盟」與國外執法單位掌握情資，也針對可疑團體、組織或候選人加強蒐證。

▲▼調查局建置2022年九合一公職選舉檢舉專區QR-code供民眾提供情資。（圖／調查局提供）

▲調查局建置2022年九合一公職選舉檢舉專區QR-code供民眾提供情資。（圖／調查局提供）

▲▼調查局建置2022年九合一公職選舉檢舉專區QR-code供民眾提供情資。（圖／調查局提供）

▲調查局建置2022年九合一公職選舉檢舉專區QR-code供民眾提供情資。（圖／調查局提供）

第2個重點是防範類似DeepFake深偽技術製作的影片，上網利用假帳號散布假訊息與謠言，調查局將借重AI科技工具採證與鑑識，並迅速溯源追查，調查局也在官網建置「九合一選舉檢舉專區」，提供QR-code方便民眾提供檢舉情資，共同維護選舉公平性。

ET快訊
陳時中民調掉第三！　藍營憂2大關鍵蔣萬安更危險
Netflix驚喜預告「上架經典神作」！　網推爆：竟然現在才
《2022米其林》完整名單！　高雄2餐廳摘一星、台南0家入榜
快訊／米其林三星！　「頤宮」5連霸
快訊／奪米其林二星！　7間餐廳名單出爐
男友扶著她讓友人洩慾！　開趴慘遭3人性侵
快訊／《2022米其林指南》公布！　30間餐廳奪一星
情色網美見面會！狂粉排隊整夜「恐怖推擠」　多人倒地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東囂張警身分曝！枋寮分局強調「沒歧視更生人」：他有正當理由

狂砍情敵43刀「左臂動脈斷裂慘死」　高雄瘋狂醋男二審仍判無期

快訊／苗栗女駕駛恍神撞電桿　休旅車頭全毀右前輪噴飛

獨／李鴻淵遭起訴！直擊康建現況　李家門前冷清...家人疑搬走

陸資變身港資違法收購宣德　高層內線交易獲利372萬元...3人起訴

嗆「天天站崗」逼老闆辭退女員工挨轟　遭懲處所長善行曝光　

偷埋毒廢物20年狂省3.5億　千興董座父女改輕判、千萬罰金免了

起訴書真實還原李鴻淵殺人過程！　帶3槍5手銬行兇...4人1槍斃命

少女參加毒趴慘遭3人性侵！男友扶著她讓友人洩慾　3渣男下場曝

調查局長授旗誓師查賄　全國已提報465件可疑情資

余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開

余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

南港女遭砍跑進店家求助　恐怖前任持刀狂追在後

LISA奪VMAs「最佳K-POP獎」　BLACKPINK唱新歌泰勒絲也超嗨

台中特調「東泉拿鐵」公開　民眾試喝驚喊：尾韻微辣

南港凶殺驚悚11秒片曝！她倒地尖叫：快點救我　前男友開山刀猛砍

連2通詐騙電話搶業績？　她聽「柬好玩嗎」秒掛斷

屏東囂張警身分曝！枋寮分局強調「沒歧視更生人」：他有正當理由

狂砍情敵43刀「左臂動脈斷裂慘死」　高雄瘋狂醋男二審仍判無期

快訊／苗栗女駕駛恍神撞電桿　休旅車頭全毀右前輪噴飛

獨／李鴻淵遭起訴！直擊康建現況　李家門前冷清...家人疑搬走

陸資變身港資違法收購宣德　高層內線交易獲利372萬元...3人起訴

嗆「天天站崗」逼老闆辭退女員工挨轟　遭懲處所長善行曝光　

偷埋毒廢物20年狂省3.5億　千興董座父女改輕判、千萬罰金免了

起訴書真實還原李鴻淵殺人過程！　帶3槍5手銬行兇...4人1槍斃命

少女參加毒趴慘遭3人性侵！男友扶著她讓友人洩慾　3渣男下場曝

調查局長授旗誓師查賄　全國已提報465件可疑情資

屏東囂張警身分曝！枋寮分局強調「沒歧視更生人」：他有正當理由

租屋族新選擇！凱撒3飯店包月「1天千元起」水電無限、爽用健身房

余苑綺託夢4歲愛女！同框賀一航歡笑畫面曝…3年內相繼癌逝惹鼻酸

狂砍情敵43刀「左臂動脈斷裂慘死」　高雄瘋狂醋男二審仍判無期

經典賽「日系可以打唷！」栗山英樹鎖定洋基金手套游擊

游泳一半被扯下水　竟是「超巨海龜」狠咬不鬆口！她險溺斃

最後的質詢！王世堅送柯文哲小金人　頒發「最差市長獎」

蘋果新聞網月底熄燈、另立平台　經濟部：未接獲申請

全國十大傑出青年魏瑞廷　參選池上鄉鄉長

水龍頭一開竟是深褐色的水！鹿港居民怒轟　水公司給答案

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

社會熱門新聞

警逼老闆辭女員工　枋寮分局深夜回應

南港凶殺驚悚11秒片曝！她遭砍倒地狂尖叫：快點救我

在柬遭槍殺亡　「衡仔」生前善舉曝

南方澳大橋矽利康補縫　吊索遭鹽份鏽蝕

殺警兇手林信吾落網關鍵8小時　逆轉鐵證曝光

刺青哥「下體流綠膿」逼問醫：要找誰算帳

少女參加毒趴慘遭性侵！男友扶著她讓友人洩慾

快訊／康建生技4死血案！槍手李鴻淵遭求處死刑

屏東警逼網拍店辭退員工：否則天天來站崗

北投女防火巷墜亡！住戶聽巨響嚇壞報警

獨／北市南港爆凶殺！男當街「持鐮刀追砍」　女重傷送醫

獨／李鴻淵死刑起訴　家屬：盼斬立決！

女蛇頭裝成被害人溜回台　3指標露餡

李鴻淵連殺4人！沒打中秒補槍　處死刑理由曝

更多熱門

相關新聞

張善政農委會計畫案爆抄襲！　她退休11年無奈澄清

張善政農委會計畫案爆抄襲！　她退休11年無奈澄清

國民黨桃園市長參選人張善政遭爆料，擔任宏碁副總期間曾向農委會申請5736萬元研究經費，但產出的報告卻涉嫌抄襲。對此，張善政30日強調，計劃案是為了整理國外農業電子化的資訊，介紹給農委會底下的研究單位，並非論文研究或開發新技術，性質不同。針對這起風波，前農委會資訊中心主任林貞也發聲了。

快訊／張善政抄襲？國民黨：宏碁12人研究團隊共同作業、經歷政黨輪替

快訊／張善政抄襲？國民黨：宏碁12人研究團隊共同作業、經歷政黨輪替

快訊／5千萬農委會計畫案遭指抄襲　張善政辦公室打臉還原事實

快訊／5千萬農委會計畫案遭指抄襲　張善政辦公室打臉還原事實

張善政研究報告涉抄　邱顯智：若確定應退選

張善政研究報告涉抄　邱顯智：若確定應退選

許淑華認「父親是更生人」　林靜儀：自己決定自己的人生

許淑華認「父親是更生人」　林靜儀：自己決定自己的人生

關鍵字：

2022九合一大選查賄假訊息地下匯兌

讀者迴響

熱門新聞

3台人慘死　金邊警曝初步調查結果

張善政涉抄襲！　手法曝光「5大鐵證」賴不掉

警逼老闆辭女員工　枋寮分局深夜回應

22歲妹完事爆痛衝急診！醫師照X光愣了

開學前一晚「收1通知」爸心情跌谷底

軒嵐諾今將轉強颱　明晚變天暴風圈侵襲率46%

許淑華遭控「有黑道背景」！本人認了

3台男為搶女人命喪柬　他槍殺2人後自盡

S2O散場驚見「咖啡包」網：難怪《我問天》那麼嗨

正妹鄰居激戰「9點就開始叫」！

Makiyo懷胎8月「斷不了菸癮」被罵翻！

為何不愛接電話？內行揭「5大原因」

《棒棒堂》分家都是因為「他」！

軒嵐諾「大迴轉」1情況發警報　各國最新路徑曝

敖犬長髮女友罕見曝光！逛夜市「共舔一支冰淇淋」

更多

最夯影音

更多
余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開

余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開
余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面