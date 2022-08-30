調查局長授旗誓師查賄　全國已提報465件可疑情資

記者黃哲民／台北報導

今年（2022年）九合一公職選舉從昨天（29日）起辦理候選人登記作業，擔負查察賄選重任的法務部調查局，已預先提報465件相關情資，為宣示執法決心，局長王俊力同步舉辦誓師大會，分別授旗所屬31位外勤處站主管，齊呼「選舉查察、使命必達」口號，激勵全體調查官與時俱進，熟稔選舉不法的趨勢，掌握賄選的熱區，務必全力打擊賄選，杜絕暴力、防制假訊息及境外勢力介入選舉的決心。

▲調查局因應2022年九合一公職選舉辦理候選人登記作業，由局長王俊力率外勤處站主管同步誓師查察賄選。（圖／調查局提供）

中選會昨開始受理候選人申請登記，象徵年底選戰正式起跑，調查局從今年3月起超前部署，5月頒佈「選舉查察專案工作計畫」，至今已提報各地檢署賄選情資214件並偵辦移送2案，以送禮類型居多，共80件，其次為金錢買票68件。

另外，調查局還提報境外勢力介入選舉情資49件、暴力介入選舉情資3件、地下通匯介入選舉情資68件，以及131件假訊息情資，均全力蒐證中。

▲調查局因應2022年九合一公職選舉辦理候選人登記作業，同步誓師查察賄選，局長王俊力授旗外勤處站主管激勵「使命必達」，圖為台南市調查處領旗。（圖／調查局提供）

調查局在候選人開始登記日，同步舉辦「111年地方公職人員選舉查察工作誓師大會」，局長王俊力在新店局本部授旗給第一線執行查察賄選的31個外勤處站主管，主管們領旗後現場揮舞，代表抖擻精神、整裝待發，眾人並齊呼旗面所印的「選舉查察、使命必達」口號，給自己也給彼此打氣。

王俊力致詞表示，調查局很早很早就開始選舉查察的各項工作準備，隨著新型態犯罪手法與工具不斷翻新，全體調查官應與時俱進，提升專業知能，熟稔選舉不法的趨勢，掌握賄選的熱區，鎖定重點對象發掘案源，務必展現打擊賄選，杜絕暴力、防制假訊息及境外勢力介入選舉的決心。

▲調查局因應2022年九合一公職選舉辦理候選人登記作業，同步誓師查察賄選，局長王俊力授旗外勤處站主管激勵「使命必達」，圖為台北市調查處領旗。（圖／調查局提供）

王俊力並期許外勤主管把授旗帶回去，要讓全體同仁知道，使命已經賦予，「本局向來工作核心，就是使命必達，相信我們必然可以完成此次選舉查察的使命」。

調查局今年查察賄選的新挑戰有2個重點，一是防制境外敵對勢力利用地下匯兌、虛擬通貨、第三方支付等迂迴方式介入選舉，除持續透過專門防制洗錢的國際組織「艾格蒙聯盟」與國外執法單位掌握情資，也針對可疑團體、組織或候選人加強蒐證。

▲調查局建置2022年九合一公職選舉檢舉專區QR-code供民眾提供情資。（圖／調查局提供）

▲調查局建置2022年九合一公職選舉檢舉專區QR-code供民眾提供情資。（圖／調查局提供）

第2個重點是防範類似DeepFake深偽技術製作的影片，上網利用假帳號散布假訊息與謠言，調查局將借重AI科技工具採證與鑑識，並迅速溯源追查，調查局也在官網建置「九合一選舉檢舉專區」，提供QR-code方便民眾提供檢舉情資，共同維護選舉公平性。