▲今年首見！美國牛舌驗出「住肉孢子蟲」，2226公斤遭退運銷毀。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署今（30）日公布一周邊境查驗結果，共計20項產品不合格，其中美國進口的「TYSON冷凍牛舌」遭驗出「住肉孢子蟲」，2226.8公斤在邊境遭退運或銷毀。食藥署表示，這是今年首次在邊境驗出美牛寄生蟲，上一次發生是在去年年初，在另一家業者進口的牛舌中發現「弓蟲」。

住肉孢子蟲常見於牛、馬、羊等草食性哺乳類上，為肉眼不可見的寄生蟲，只要食用未煮熟的肉品，就有感染風險。當寄生蟲佈滿腸道，主要會出現腹脹、腹痛、食慾不振等消化道症狀，因孢子蟲囊可破壞肌細胞，下肚後也可能導致肌肉痛。

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食藥署公佈資料顯示，該項違規牛舌為聯鑫食品實業有限公司自美國進口，品名為「TYSON冷凍牛舌（FROZEN IBP PREMIUM TRIMMED BEEF TONGUES（BLACK） 0% # 1A （輸入供食品用途）（MPP-142565））」。依據「一般食品衛生標準」，一般食品不得含有寄生蟲，本案不符合食品安全衛生管理法第17條規定，已要求退運或銷毀。

今日邊境不合格產品中，除了冷凍牛舌外，另有中國冷凍青花菜、韓國哈密瓜、印尼速食泡麵等產品因農藥殘留或防腐劑超標於邊境遭攔截，其中國進口的冷凍青花菜數量最大，因驗出不准用於包葉菜類上的合格農藥「克美素」，共計8500公斤遭退運或銷毀，食藥署另要求提高抽驗比例到20~50%。