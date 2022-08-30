殯葬店開地鐵站對面被抗議　居民：小孩嚇到不敢出門了！

▲居民激烈抗議，殯葬店只好先將招牌遮起來。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖北武漢一家殯葬店近日即將開幕，但沒想到竟被附近居民包圍抗議，理由是其店址位於大家常出入的地鐵站對面，嚇到了小孩。對此，店主強調自己是合法經營，相關手續全都已經辦妥，無法理解居民的行為。

根據陸媒報導，事件發生在武漢市江夏區，殯葬店目前正在裝潢階段，根本還沒開張，但是卻每天被大批居民包圍抗議，嚇得店主把店門口的招牌遮了起來，也不敢繼續裝潢。

抗議居民表示，「按民俗要講禁忌，對面就是地鐵站，經常都有小孩上學、居民進出，它每天吹吹打打、哭哭鬧鬧的，別說大人了，小孩更恐懼！」

還有居民指出，「我的房子就在對面，門一開就是這個店，他殯葬棺材之類的東西都放在這裡，孩子還敢出來嗎？」

殯葬店的店主則感到非常委屈，他說，自己經營手續齊全，目前還在裝潢階段，本意在這個地點獨門獨戶，不影響任何人，沒想到附近居民會這麼激動，實在難以理解。

店主更強調，他主要是出售壽衣、花圈、骨灰盒等，不停放遺體也不放鞭炮，居民所說的理由根本不成立。

報導也提到，該間店址之前閒置已久，門前有一片空地，很多居民每天都把這裡當成休閒場所。

當地社區的工作人員透露，警方已多次介入調解，但是居民情緒比較激動，社區也在盡力溝通，希望能找到妥善的處理辦法。

事件也在網路上引起大量討論，大部分網友都為店主抱屈，「地鐵站哪有甚麼民俗禁忌，真是鬼扯。」「說這麼多藉口，就是怕房價跌吧？」「到底是甚麼過時觀念？」「獨棟的也被抗議，這些人管太寬了。」