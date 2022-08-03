「裴洛西滾！」中年女衝君悅　拿繁體字立牌嗆：別給我們帶來災難

▲裴洛西車隊抵達君悅飯店。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）近日率團展開亞洲行，訪團於昨（2日）晚飛抵松山機場，並下塌君悅酒店。不過，今（3日）早就有大陸網友在微博貼出一則影片，畫面中一群人在君悅酒店前高喊「裴洛西滾出去」。

大陸博主「愛國青年劉戰神」一早在微博貼出影片，並表示「昨晚在台北君悅酒店抗議吶喊的台灣愛國同胞們！」從畫面可見，一名戴紅帽的女性拿著麥克風高喊，「裴洛西滾出去！我們都是中國人！」

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▲▼有民眾到君悅酒店前抗議。（圖／翻攝自微博／爱國青年劉戰神）

畫面一轉，又有另名女性手拿寫著「美國佬滾回去，不要給我們帶來災難」的牌子，並大罵「老妖婆！台灣人民不歡迎你！中國台灣土地不歡迎你！」一旁則有其他民眾附和「滾出去！」而仔細看看影片就會發現，雖然牌子寫的是繁體字，但拿麥克風高喊的女性口音，似乎不是台灣人。

影片曝光後，微博底下的大陸網友紛紛回應，「心疼這些老人，他們很難過吧」、「真佩服他們！雖然寥寥無幾」、「可悲的是全是中老年人，就那幾個人」。不過也有大陸網友表示，「一共加起來10來個人，還熱搜前面，有必要這樣找面子嗎」、「年輕人都喊著welcome」。

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