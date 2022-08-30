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台中房思琪案連環爆　盧秀燕連說5次「放心」：一定公平調查

▲台中房思琪案連環爆！3資優生控名師是狼，盧秀燕首度表態。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲房思琪案連環爆！3資優生控名師是狼，盧秀燕首度表態。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中一名老師A女日前踢爆，25年前遭一名形象良好、資優班黃姓校長性侵4年，猶如房思琪翻版，事後又傳出A女的學姊、學妹都受害。協助A女的人本基金會29日更號召民眾上街陳情，要求中市府擴大調查。對此，台中市長盧秀燕首度表態，受訪時連說5次「放心」，強調一定會公平調查。

盧秀燕指出，任何一個職場在處理類似案件，會有一定的流程，但是請市民放心，現在的職場和政府都有決心，要讓公平正義可以伸張，同時也一定會公平調查。

盧秀燕強調，自己同樣身為女性，要對出面指控的這位女士表示敬意，她非常有勇氣，能夠挺身而出，所以市府一定會繼續追查，只是按照政府的規定，必須按照法律走一遍流程，但是市府會積極追查，請大家放心。

▲資優班導師是狼！國二女遭性侵，「台中房思琪」忍25年怒提申訴。（圖／記者游瓊華攝、人本提供）

▲資優班導師是狼！國二女遭性侵，「台中房思琪」忍25年怒提申訴。（圖／記者游瓊華攝）

今年8月11日A女在人本基金會陪同下召開記者會，指出25年前任職在台中某國中資優班的黃姓數學老師在她國二時性侵她！A女指控，黃男以個別輔導之名義，利用假日單獨補救教學的理由，迫使她與他在班級教室、保健室、校史室、電腦教室、班級出遊的旅館或他的車上發生性關係，時間長達4年。

▲資優班導師是狼！國二女遭性侵，「台中房思琪」忍25年怒提申訴。（圖／記者游瓊華攝、人本提供）

▲黃姓校長在A女上大學後仍糾纏不停，甚至寫情書給A女表達心情。（圖／人本提供）

A女表示，從一開始教育局在今年4月接獲她檢舉後，竟然未依教師法將涉案校長停職，反而讓狼師到校上班，並使用學校電話騷擾證人與她的家人。而教育局始終未能對此進行說明，僅一再以讓校長留職停薪靜待調查，來混淆大眾視聽。

由於黃男除了曾任職國中資優班數學導師外，也開設大型補習班以及擔任台中兩所國中校長。A女今年4月向教育局提出申訴，要求教育局擴大調查，徹查黃校長歷年所教過的所有學生。教育局副局長王淑懿指出，26日即啟動全面普查，責成相關學校近日內以問卷方式調查黃男教過的學生、校友、在校生，是否有受到性騷擾或性侵害的情形。

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