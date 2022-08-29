「普查看無影！」遭資優班老師性侵　她二度發聲批教育局打假球

記者游瓊華／台中報導

台中一名老師A女日前踢爆，25年前遭一名形象良好、資優班黃姓校長性侵4年，猶如房思琪翻版，事後又傳出A女的學姊、學妹都受害。A女認為，此案已逾追訴時效而不提告，改提行政調查，希望教育局擴大性平調查。但黃男卻在A女4月提出申訴後，火速申請退休，且教育局還自行跑去台中地檢署告發。人本基金會怒批市府違反被害人意願，A女今天也二度發聲，指出「教育局稱在過程盡心盡力依法進行調查」，如今回想起來是一場天大的騙局。

▲資優班老師是狼！台中房思琪案越滾越大，但人本基金會不滿教育局遲遲未展開普查，了解潛在受害者，今天號召民眾上街陳情。（圖／記者游瓊華攝）

協助A女的人本基金會今天號召民眾上街陳情，要求中市府擴大調查，A女也透過錄音二度發聲，指出8月27號，台中市政府發布新聞稿，引用她在8月17日記者會所述：「教育局在過程盡心盡力依法進行調查」，如今回想起來是一場天大的騙局。

▲台中市教育局副局長王淑懿表示，近日內將以雙掛號寄給該師教過的學生。（圖／記者游瓊華攝）



教育局一早發出新聞稿聲明，絕無放水，而且透過性平行政調查、司法偵辦、擴大問卷普查及狼師檢舉專線「四箭齊發」追究到底。教育局副局長王淑懿指出，26日即啟動全面普查，近日內將以雙掛號寄問卷調查表給該師教過的學生；黃男其他職務所任職學校，也研議以問卷全面普查校友及在校生，找出其他可能的潛在受害者。不過，預計要寄發給多少學生，教育局則說「還要進一步調查！」

▲資優班導師是狼！國二女遭性侵，「台中房思琪」忍25年怒提申訴。（圖／記者游瓊華攝）



A女8月11日在人本基金會陪同下召開記者會，指出25年前任職在台中某國中資優班的黃姓數學老師在她國二時性侵她。A女指控，黃男以個別輔導之名義，利用假日單獨補救教學的理由，迫使她與他在班級教室、保健室、校史室、電腦教室、班級出遊的旅館或他的車上發生性關係，時間長達4年。

A女表示，從一開始教育局在今年4月接獲她檢舉後，竟然未依教師法將涉案校長停職，反而讓狼師到校上班，並使用學校電話騷擾證人與她的家人。而教育局始終未能對此進行說明，僅一再以讓校長留職停薪靜待調查，來混淆大眾視聽。

▲黃男在A女國中畢業後，仍糾纏A女直到大學，期間還寫情書給A女。（圖／人本提供）



由於黃男除了曾任職國中資優班數學導師外，也開設大型補習班以及擔任台中兩所國中校長。A女今年4月向教育局提出申訴，要求教育局擴大調查，徹查黃校長歷年所教過的所有學生，黃姓校長卻立刻申請8月份退休，教育局也無視她的請求，直到新聞曝光後，才在8月27號新聞稿提出即將進行普調，若市府高度重視此案，何以到今日才主動告發、同意普調？過程諸多措施，都是在保護狼師、傷害受害人。

A女也說，沉痛地請求台中市政府，捍衛受害學生的權益，徹底對每一所黃校長任教學校的每位學生進行問卷普查，與民眾站在公平正義的一方，不讓真相沉默。