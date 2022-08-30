高鐵商務車廂藏彩蛋「嚴選美食10天一輪」　隱藏版中秋禮盒一次嚐

▲高鐵商務艙車廂。（資料圖／記者賴文萱攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵商務車廂提供旅客免費點心，南下和北上班次都不同，加上提供的是嚴選各地知名美食，每10天就更換一輪，讓民眾搭高鐵商務車廂充滿驚喜，中秋連假將至，高鐵將商務車廂人氣點心設計成中秋禮盒，雖只送不賣，不過民眾搭商務車廂也可免費享用。

高鐵商務車廂點心隱藏許多服務細節，高鐵公司觀察許多商務客當天來回，為了讓旅客在去回、程品嘗不同美味，每天南下、北上列車準備不同點心避免重複，趕搭健康飲食風，除甜點外，也會準備另一款鹹點，讓不愛甜食旅客有另一種選擇，此外還有準備專門給小朋友的點心。

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不僅南下、北上列車口味都不同，高鐵商務車廂點心每10天就更換品項，每半年就選出新品報到。台灣高鐵公司表示，高鐵以每10天為一周期，更換列車點心，讓常客每次上車就有不同的驚喜。此外，高鐵每半年就會舉辦一次點心新品評選，須通過ISO22000或HACCP食品安全認證，高鐵注重採用在地食材、具企業社會責任精神，或台灣自創品牌等，符合「深耕在地」與「永續關懷」的企業精神。

▲高鐵商務車廂點心嚴選各地美食。（圖／台灣高鐵）

嚴選美食想要登上快速移動的高鐵商務車廂，台灣高鐵公司透露，選品考量除口味及衛生外，還包括品牌好感度、包裝便利性，甚至點心背後故事性，每項都是檢視關鍵。例如包裝就不只要美觀，更重要的必須讓旅客享用時不必擔心餅乾屑掉滿身，或甜膩的糖漿果醬沾得滿手都是；過去高鐵也選用過八八風災受災的小林村民，歷劫重生後製作的老梅酥，因為背後具有感人故事性，獲旅客特別獨青睞。

高鐵公司表示，為挑出適合的點心，高鐵公司甚至出動超過10位具備行銷、營運及服務專業的一級主管；甚至包括擁有多年航空業管理經驗的台灣高鐵董事長江耀宗以及總經理鄭光遠都會親自參與。

根據高鐵公司統計，旅客對點心的索取率，標榜健康養生的各種堅果長期居索取榜冠軍，成人氣點心。台灣美食的代表鳳梨酥人氣居高不下，無論外籍還是本地旅客，都對正港本土台灣味情有獨鍾。

▲高鐵將商務車廂嚴選點心設計成中秋禮盒。（圖／台灣高鐵）

近年高鐵公司利用中秋送禮機會，將自家商務車廂點心品項搭配設計典雅的禮盒，致贈業務往來對象，彷彿置身高鐵商務車廂，一次嚐遍各地美味。台灣高鐵公司表示，今年高鐵中秋禮盒沿用商務車廂點心，內容包括台東紅藜小米起司棒、臺灣米餅、喜憨兒基金會餅乾、詩特莉的手工餅乾及魚杞杏福等五種不同風味點心，搭配日月潭紅玉紅茶。

高鐵公司表示，雖然這樣的中秋禮盒只送不賣，不過只要買一張高鐵商務車廂的車票，就可以免費享受到各種美味的嚴選點心。