開天價卡關！日華議員向小英喊話盼買日本車廂　高鐵公司回應了

▲高鐵規劃新購車輛。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

疫情前因應運量成長，高鐵規劃採購12組新車，不過當時傳出日方開價一組50億元天價，足足比現行車輛高出2.5倍，曾被形容「用飛機的價格來買火車」，高鐵購車案因此二度廢標，「日華議員懇談會」今(8/23)會晤總統蔡英文再表達希望高鐵購買日本車廂，高鐵公司則表示，已啟動第三次招標作業。

總統蔡英文今天接見「日華議員懇談會」訪台團，擔任會長的日本眾議員古屋圭司再度向蔡英文提及台灣高鐵車廂採購案，強調基礎建設對於支撐人民生活與經濟非常重要，完全考量使用者的安全為最優先、來設計製造技術，日本新幹線已證明日本技術是世界一流，他相信也獲得台灣廣大人民信賴。

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古屋圭司表示，台灣高鐵是台日兩國之間堅固友誼的具體象徵，未來台日更要攜手合作，日本也會對台灣高鐵持續做出貢獻。

▲日本超黨派友台議員聯盟「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司。（圖／翻攝自古屋圭司推特）

由於高鐵列車行車控制和號誌系統採日方專利，高鐵公司與日方談及採購N700S列車時，傳出日方開出一列50億元天價，比當年高鐵購車一組20億元高出2.5倍，台日協調多時，價格仍無共識，高鐵新車採購案也兩度流標，如今高鐵啟動第三次招標作業，向國際大廠邀標，不排除向其他國家採購，「日華議員懇談會」訪台團也向台灣政府表達希望高鐵購買日本列車。

對此，台灣高鐵公司也回應了，台灣高鐵公司表示，綜合考量高鐵現行乘載率狀況，尤其周末及疏運假期，以及未來運量成長趨勢、列車維修及運轉調度需求等多項因素，高鐵公司自2019年起規劃新列車之採購。

高鐵公司表示，然經兩次招標，皆因廠商所報價格與市場行情差距過大及部分投標文件不符規範要求而廢標，故已著手研議包含洽第三人採購可行性等之可能解決方案。現高鐵公司已於2022年3月啟動第三次招標作業，以邀標方式，同時邀請數家具備高鐵列車開發經驗之廠商參與投標。後續高鐵公司將依安全、技術、營運、財務等面向綜合評估考量後，完成採購作業程序。