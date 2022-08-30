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「我閒閒來亂一下！」警連噴11句逼辭女員工　網炸鍋：以為小混混

記者曾筠淇／綜合報導

律師李菁琪昨（29）日晚間貼出監視器影片，指屏東枋寮分局的員警出言威脅一家網拍公司的老闆，如果繼續僱用「先生有毒品前科」的女員工，就會「每天都來站崗，讓你們這間沒生意」。員警和老闆的整段對話曝光後，隨即引爆眾怒。

李菁琪在臉書上透露，這家網拍倉庫是台一線車禍熱點，所以警方為了方便，常向店家調閱監視器畫面。警方16日看到一名毒品前科男子騎車載著女員工來上班，就當場搜身，不過並未搜到任何可疑物品；豈料隔天，警方又來調閱監視器，稱是要看店內是否有毒品交易，甚至逼老闆辭退女員工。

▲▼屏東警逼網拍老闆辭退員工：否則天天來站崗「讓你沒生意！」。（圖／律師李菁琪授權提供）

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▲員警威脅要天天站崗。（圖／律師李菁琪授權提供）

警察與老闆的完整對話如下：

警察：那是誰？
闆：員工。
警察：XXX他老婆喔？
老闆：他老婆是員工，今天沒來。
警察：你不能請她啦～壞人啦，不然我介紹別人，我會騙你？我每天都來站崗，讓你們這間沒生意。
老闆：反正我們這裡也沒在做生意。
警察：啊他有在做違法的啊。
老闆：我知道啊。
警察：啊你知道還請這種的？請鬼開藥單？
老闆：他老婆還好吧。
警察：他老婆還好？如果搜到槍呢？你如果也是一起跟這種吃毒的......。
老闆：我請的是他老婆欸，做（違法）生意要關啊。
警察：該關就要關啊，就不要跟他們在一起啊，對不對？
老闆：我沒在跟他們（一起做違法）。
警察：乾脆就不要請他老婆就好啊。
老闆：我請他老婆欸！
警察：請老婆他會來啊，都在這邊交藥，不然監視器給我看。
（女警調監視器，閒聊中）
警察：講難聽點啦，我就來跟刑大說這裡是（毒品交易）據點，都在這裡交易，我把這個線報給刑大，刑大都有再注意他。
老闆：好啦，該注意啦！
警察：啊他老婆交錢、交貨就好了，對不對？你這生意場所（毒品交易點）是不是這樣？這裡出入多，交貨方便難抓，你正正當當生意人，對不對？如果你繼續請她，我會繼續來，對你們做生意不好。我就閒閒來給你亂一下拜訪一下。

▲▼屏東警逼網拍老闆辭退員工：否則天天來站崗「讓你沒生意！」。（圖／律師李菁琪授權提供）

▲對話引爆眾怒。（圖／律師李菁琪授權提供）

李菁琪認為，姑且不論先生有前科和太太有何關係，就算是員工本人有前科，也不該這樣阻礙更生人求職，現在是要「誅九族連坐」嗎？連老公有前科都不可以好好工作嗎？

而完整對話曝光後，底下網友也傻眼表示，「太扯了吧，這種人民保母」、「人民真的要好好保護自己」、「官啊！好大的官威欸」、「太扯了吧」、「什麼職業都有老鼠屎」、「如果不是穿著制服，還以為是要收保護費的小混混啊」、「這是台灣警察？很可怕」、「已經是恐嚇了吧」。

對此，枋寮分局表示，8月17日20時許，員警因案前往該店家調閱監視器影像畫面時，與店家談話過程用詞不當，致當事人感受不佳，針對該員警言語用詞不當部分，予以行政懲處，記申誡一次，並加強員警教育訓練，避免再次發生類似情事。

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