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屏東警逼老闆辭退「前科犯之妻」！網一面倒氣炸　過激言論爆出

記者鄒鎮宇／綜合報導

李菁琪律師29日晚間以「這款警察！只因員工先生有毒品前科，屏東員警要求老闆辭退員工否則天天站崗讓你沒生意」為題發文，痛批屏東縣枋寮分局東海派出所的員警濫用權力，阻礙前科犯之妻求職，引起網友討論。

李菁琪律師表示，一名在屏東枋寮經營網拍倉庫的男子，因女員工的丈夫有毒品前科，加上店門口是台一線的車禍熱點，因此警員常常跟該店調取監視畫面。沒想到，8月16日員警目睹女員工載老公來上班，當下搜查沒有找到東西，因此於17日再到店內調取監視器，並跟老闆說「不能雇用她」，否則「天天來站崗讓你這間沒生意」。

李菁琪律師認為，「先不論先生有前科到底跟太太有什麼關係好了，就算是員工本人有前科也不應該這樣阻礙更生人求職吧！』因此要求屏東縣警察局出來面對，「你們是這樣追殺社區治安人口的？要不要乾脆誅九族連坐還是要學古日本搞村八分？一句話，噁心。連老公有前科都不能好好工作，這是要逼死誰？」此外，李菁琪律師也表明有該名員警的姓名。

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▲▼屏東警逼老闆辭退「前科犯之妻」！網一面倒氣炸　過激言論爆出。（圖／麻煩找菁琪律師授權提供）

▲▼屏東警逼老闆辭退前科犯之妻。（圖／麻煩找菁琪律師授權提供）

▲▼屏東警逼老闆辭退「前科犯之妻」！網一面倒氣炸　過激言論爆出。（圖／麻煩找菁琪律師授權提供）

網友看完紛紛留言，「好警察很多，老鼠屎也是有」、「都不能給更生人機會，那社會只能很多搶劫與暴力事件了唷」、「警察的臉都是自己丟的」、「台灣的警察越來越不重視法條了。所以警察還算是警察嗎？以前只要討論惡法是否依然是法，現在光是人就千瘡百孔」、「哇靠，現在的鴿子權利那麼大喔」、「太神啦台灣警察」、「想走正路都不行膩」，也有網友說出過激的言論「怎死的不是他」。

也有人說，「老公有吸毒，太太就不能工作的意思嗎」、「屏東警察真勤勞，免簽單，天天來站崗維安」、「他是倉庫，哪裡會怕沒生意，笑死」、「而且那是前科不是現在進行式欸，他的老婆為啥不能工作阿」、「警察天天站倉庫門口，業主爽得咧，保全都免了」、「目前就一面之辭也沒影片，事由也很牽強」、「先不批評警察 但是感覺做法可以更好」。

▼網友認為該名員警的行為不妥，爆出過激言論。（圖／翻攝菁琪律師臉書）

▲▼屏東警逼老闆辭退「前科犯之妻」！網一面倒氣炸　過激言論爆出。（圖／翻攝菁琪律師臉書）

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