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社會 社會焦點 保障人權

嗆「天天站崗」逼老闆辭退女員工挨轟　遭懲處所長善行曝光　

▲枋寮警分局東海派出所藍所長熱心助人 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋寮警分局東海派出所藍所長熱心助人 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

有關臉書專頁「麻煩找菁琪律師-Better call Zoe」貼文【這款警察！只因員工先生有毒品前科，屏東員警要求老闆辭退員工否則天天站崗讓你沒生意】案，經枋寮警分局30日進一步調查，員警於前一晚巡邏時發現兩男在店門口行跡可疑，才在隔天由所長到店家查訪並調閱監視器追查、釐清案情，是基於維護治安理由，並非無故刁難更生人。而被懲戒的所長好心助人的事蹟也隨之曝光，今年迄今已捐款逾20萬，熱心助人屢獲表揚。

▲枋寮警分局東海派出所藍所長熱心助人 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋寮警分局東海派出所藍所長熱心助人 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

枋寮警分局為有關臉書「麻煩找菁琪律師-Better call Zoe」貼文【這款警察！只因員工先生有毒品前科，屏東員警要求老闆辭退員工否則天天站崗讓你沒生意】案，昨晚初步調查後，今早進一步釐清始末。

▲枋寮警分局東海派出所藍所長熱心助人 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋寮警分局東海派出所藍所長熱心助人 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

調查指出，東海所員警因為在前一天(8月16日)晚間21時50分巡邏時，在該店門口發現有謝姓男子與另一機車騎士在路邊形跡可疑，為維護治安，員警上前詢問，但二人見警立刻分頭拔腿狂奔，員警追上謝男後依法盤查，雖未發現可疑跡證，但事後查訪附近民眾得知謝男之後有回現場尋找物品，為釐清事證，因此隔天(8月17日)所長到店家查訪並調閱監視器追查、釐清案情是基於維護治安理由，並非無故刁難更生人。

枋寮警方表示，雖然如此，但所長與店家對話過程言詞不當，此部分經調查屬實，已立即檢討懲處，決不護短，並加強教育訓練，以免再次發生。

枋寮警分局強調，謝男是有合理懷疑而有正當理由，並非歧視更生人，也不會無故找麻煩。

此外，遭懲戒的藍所長，今年迄8月為止有21件好人好事表揚，其中捐款救助貧困家庭共10件，另關懐獨居老人、協助老人返家；捐款金額共計約20萬，相當熱心助人，甚至被稱活菩薩。

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