遭冤涉毒無端被關近3000天　高雄漁船運毒案陳火盛終獲無罪確定

▲漁船運毒案，船長陳火盛（右）終獲無罪。（圖／記者吳世龍翻攝）



記者吳銘峯／台北報導

高雄漁船船長陳火盛，被控捲入漁船公司負責人林進龍運毒案件，最後2人均遭判刑18年定讞。陳火盛2012年9月被發監執行，但林進龍則打起官司，為自己平反，2020年初終獲無罪確定。被關押近3000日的陳火盛也提出再審，高雄高分院改判無罪，檢方再上訴，最高法院審理後，駁回檢方上訴，讓陳火盛終獲平反。

本案緣起於2009年5月18日，台商林金群與毒販謝龍宗，在菲律賓購買近6公斤的海洛因磚16塊，藏在3台DVD內裝箱，紙箱上寫「林進龍轉交阿鳳」。林金群遂將紙箱交給到菲國卸貨的我國籍漁船「得利10號」船長陳火盛，謊稱DVD壞掉要送回台灣維修。隨後林金群跨海打電話給林進龍，說有故障DVD要送回台維修，請林進龍到東港碼頭代收後交給謝男的妻子，林進龍一口答應，並叫自己的獨生子到碼頭取走紙箱。

林子取走紙箱後，隨後被跟監的檢警單位逮捕，檢方認定林子不知情，對林進龍、陳火盛2人提起公訴，最後2人均於2012年8月間遭判刑18年定讞。林進龍不願就此人生含冤，逃亡4年多後獲得「冤獄平反協會」協助，向高等法院高雄分院提出再審，再審2度判決無罪，最高法院在2020年2月間判決林進龍無罪確定。

林進龍無罪後，冤獄平反協會也協助陳火盛提出再審。陳火盛在案件定讞後1個月，就遭發監執行。而他的再審案件也由高雄高分院裁定重啟再審程序，並停止執行，陳火盛隨即獲釋，此時已遭關押近3000日。

再審審理時，高雄高分院傳訊關鍵證人林金群出庭，明確證述陳火盛對於運毒一事不知情，再審法院最後判處陳火盛無罪。檢方再上訴，最高法院採信再審法院見解，駁回檢方上訴，陳火盛終獲無罪確定。