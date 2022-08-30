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張善政涉抄民進黨團批「詐騙A錢」　黃世杰：登記前還有時間

▲▼民進黨團今天上午舉行「抄襲A錢、詐騙繕抄詐5736萬，張教授踹共」記者會 郭國文 黃世杰。（圖／翻攝自民進黨團直播）

▲民進黨團今天舉行記者會。（圖／翻攝自民進黨團直播）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市前市長林智堅因論文抄襲爭議退選，但國民黨桃園市長參選人張善政30日也遭週刊爆料涉嫌抄襲。民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰表示，這樣的詐欺行為涉及到3個法律問題，第一有履約沒有完成契約的問題，第二把別人的東西當成自己的交給業主也有違約問題，第三有違反著作權法的可能性，「涉嫌抄襲、詐騙、A錢這樣一個問題，希望張善政先生主動出來說明」，在登記前他還有一段時間好好回顧他做了什麼。

《鏡週刊》今天報導，張善政在擔任宏碁副總期間向農委會申請經費的研究結案報告，疑抄襲《商業周刊》、中國期刊、香港網站、英文網站，且連標點符號、非台灣慣用語都抄。對比他日前才說「政治人物誠信非常重要」等語，形同回力鏢打到自己。

民進黨團今天上午舉行「抄襲A錢、詐騙繕抄詐5736萬，張教授踹共」記者會。民進黨立委郭國文表示，張善政是學者出身，應該非常清楚抄襲的定義是什麼，這些文章在沒有註明出處、沒有註釋的前提下全文轉載，連標題、驚嘆號都一致，很難告訴別人不是抄襲，學術上不是不能引用，但過程中若有不慎就是抄襲；他並指，委託計畫不可能花5740萬去找堂堂大教授搜集資料，這種Google的方式隨便找個工讀生就可以了。

郭國文直言，此爭議不僅只抄襲而已，而是該案是領取政府經費的研究案，來自於納稅人的血汗錢，「為期3年領取國家5740萬的經費當中，你（張善政）做出了什麼樣的貢獻？提出什麼樣的政策建議？」他說，抄襲、A錢是屬於詐騙行為，民進黨團嚴厲譴責張善政，過去張用高標準方式檢驗參選人，也要用高標準的方式檢視自己。

黃世杰表示，請張善政說清楚，有沒有詐領、用詐欺的方式結案，去詐騙政府公帑的問題？張善政這段時間不斷強調自己是學者出身，擁有美國康乃爾大學博士學位，還說誠信是政治人物最高的價值，「這點我們當然非常同意，但他是否能用檢驗別人同樣的標準來面對自己？」

媒體會中關注，抄襲爭議對於選情會有什麼影響？郭國文說，按照張善政的標準，他連成為一個候選人的資格都沒有，有沒有雙標的問題？在每個選戰當中，每件重大新聞事件都可能有外溢效果，此負面外溢可能影響周遭北三都，甚至擴散到全國。

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