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台中狼師校長還可爽領退休金？　人本控市府擺爛：保護加害人

▲▼民進黨立委張廖萬堅、何欣純、林靜儀、范雲與人本教育基金會今天上午舉行「台中狼師校長市府消極調查？人本要求建立全國通案處理機制！」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨立委與人本教育基金會舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

台中市一名黃姓國中校長，被控20多年前擔任某國中資優班數學老師期間長期性侵女學生，現已有3名被害人出面指控，然而，被害人今年4月就向台中市政府提出申訴，市府卻直到8月媒體曝光後才有相關動作。對此，民進黨立委張廖萬堅30日上午舉行記者會，揭露市府在收到申訴後，未立即停聘該師而是讓其請假、轉任老師，該師甚至用公務電話騷擾被害人，「難道要等司法追訴期過，教師還可以爽領退休金嗎？」批評市府「不知道在做什麼」，態度消極拖延。

民進黨立委張廖萬堅、何欣純、林靜儀、范雲與人本教育基金會今天上午舉行「台中狼師校長市府消極調查？人本要求建立全國通案處理機制！」記者會，呼籲應立即停聘、擴大調查、併案處理，並要求教育部追究台中市府消極不作為的行政責任，建立相關案件的調查處理程序，避免因地方政府消極推諉，造成受害者二度傷害。

人本基金會南部辦公室主任張萍表示，從來沒有看過一個縣市政府可以擺爛到這個程度，令人瞠目結舌，理論上，在收到受害人申訴後，市政府就應讓該師停職，但是市府僅讓該師請假，甚至包庇行為人可以一再騷擾證人同學及被害人家屬，且很多電話都是從該師任職的國中打出來的。

張萍質疑，台中市府為了掩飾自己的失職、混淆視聽，表示要「擴大受理」，但是只有調查才要擴大，受理為什麼需要擴大？當事人知道事件已經過了20年，追訴期已經過了，因此不要求司法調查而是行政調查，對比台南市府處理同類事件，是在調查完成後才將該案送交司法，台中市府透過向地檢署告發的動作推卸責任，其所作所為是保護加害人、傷害受害人。

張廖萬堅指出，受害人今年4月已向台中市府提出申訴，而市府卻叫該校長請假，規避《教師法》第22條應啟動教評會，對涉案老師暫時停聘等候調查的相關規定，放任該校長透過學校公家電話持續騷擾本案證人及其家人，而教育局遲至8月17日人本召開記者會後，8月25日才設立檢舉專線，更到8月29日才備妥問券進行普查。

張廖萬堅強調，教育部作為校園性平案件的中央主管機關，應追究台中市政府消極不作為的行政責任，並儘快建立相關案件的調查處理程序，避免類似因台中市府推拖，而讓受害者遭到二度傷害的情況一再發生。

范雲則提出4點作法：第一，針對學生性侵案，教育主管機關應主動擴大調查，台中市政府教育局應該負起主管機關應有的責任，如此重大的師對生性侵、性騷擾案件，不應該因受害人處在不同縣市而有不同的對待；第二，20年的《刑法》追訴期對這些學生來說根本不夠，應該要自成年起算；第三，利用權勢性侵害者，應該要加重其刑；第四，懲處加害人的時候被害人要可以表達意見，性別事件在性平會調查時，申請人及行為人是兩造當事人，若對性平會決議不服，都可以提出申復。

對此，教育部國教署學安組長黃瀞儀回應，教育部已經要求台中市府就3面向進行處理：第一，要求市府務必提供受害者相關心理支持和輔導，以及法律上協助；第二，要求擴大清查並成立單一專線，確實釐清真相，讓正義得到伸張；第三，務必要用併案調查的方式處理，不要把權責丟給學校，因為本案加害人有權勢、地位特殊的狀況，若又丟給學校，恐使真相難以伸張。

另對於人本指控該校長還能用公務電話打電話騷擾受害者，黃瀞儀說，以市府的高度和角度，市府應該結合警政，提供法律支持，此外，現在該名校長已經回歸教師身份，應該要求學校啟動性平會，進行停聘的動作。

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