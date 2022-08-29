台電嘉義區營業處關懷弱勢　預購中秋禮盒支持慢飛

▲▼ 台電嘉義區處用行動關懷弱勢。（圖／台灣電力公司嘉義區營業處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台電嘉義區營業處許一女處長29日帶領區處同仁參訪嘉義市啟智協會嘉合工坊及愛心工坊，現場由協會理事長沈夙妙與總幹事李富順親自接待，帶領台電同仁們親自參與慢飛天使中秋禮盒的包裝工作，實際體會他們學習的工作過程。

在愛心工坊中看到孩子們別具創意的手繪作品、香草農園，更品嘗到現做手沖咖啡，讓大夥心裡充滿暖意。嘉義區處也訂購由慢飛天使製作之「濃濃愛的中秋禮盒」 520盒致贈每位同仁，期盼藉由區處的拋磚引玉，讓更多民間企業認同心智障礙者。



許一女表示，台電秉持愛心回饋社會，期許這份愛心能回饋到真正需要幫助的弱勢團體身上。參訪過程中，看見社工及教保員老師用心依不同程度孩子及能力安排工作流程，並設計輔助器具，如製作10格子纸板，以利孩子放入10包填滿後放入禮盒内，避免數量算錯。

因為簡單不過的盒子加蓋，對這些慢飛天使來說，可能要花上好幾分鐘，才能吃力地完成，許一女深刻體會學習過程中的困境與辛勞，希望透過響應此次的愛心中秋禮盒活動，提醒社會大眾重視關懷弱勢及福利議題，並為這些慢飛天使找到屬於自己的專長和價值，協助他們在一張白紙上彩繪自己的色彩和圖案。



協會總幹事李富順特別介紹，為了讓協會的孩子能夠學習建立自信的職場能力與服務他人機會，今年特地與嘉義名店聖保羅合作，讓嘉義市啟智協會慢飛天使，參與中秋節蛋黃酥的製作，因此所推出的中秋禮盒除了自有產品手工餅乾、希望咖啡及花香醋之外,亦增加聖保羅蛋黃酥等產品組合，禮盒外觀設計是採用慢飛天使的手繪圖，超級卡哇伊!



啟智協會理事長沈夙妙對於台電嘉義區處長期默默致力於扶持弱勢、關懷社會，除表達其相當之肯定之意，此次更頒發發感謝狀予台電嘉義區處，感謝台電同仁能夠投身關懷活動，為這些慢飛天使們帶來許多無形的溫暖與實質的協助！