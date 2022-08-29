▲中秋連假，一工處轄管省道疏運措施報您知。（圖／一工處提供）

記者楊淑媛／桃園報導



秋節3天連續假期，即將到來，公路總局第一區養護工程處29日表示，北部地區預估自9月8日下午開始，在快速公路銜接國1及國3附近路段，會有第一波中短程南下車潮，中長程南下的主要車潮則會在9月9日上午出現，建議民眾出發前先上網了解路況選擇路線，避開國道壅塞車路段。

而短程出遊的車潮，在連假期間每天都會出現在北部各知名景點周邊，9月11日下午會是北返車流的高峰，建議短程出遊的鄉親在出發前先上網了解路況，以免與長途北返車潮相遇，耽誤回家時間。

一工處呼籲長途北上的鄉親可以提早出發，避開車多時段，也請短程出遊的鄉親多利用公共運輸，若駕車出遊，可考慮走替代路線，避免壅塞。台31線從蘆竹到湖口僅40分鐘車程，可作為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路；北部地區往返宜蘭用路人如遇國道5號壅塞，可改道行駛台2線台2丙線、台9線等省道替代路線。

9月9日0時~中午12時，高公局將封閉台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道，預定由台66線銜接國道南下的用路人，可於台66線平鎮交流道或新屋交流道銜接平面道路至國道1號幼獅交流道南下。9月10日、9月11日7時~24時，台61線銜接國3西濱交流道北上匝道也會封閉，建議北上的用路人可續行台61至前方80公里附近，左轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。