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疫情升溫下開學！教部發文各校　最新19頁「防疫指引」內容曝

▲疫情相關素材拍攝，新北市淡水區正德國中，校方今日以LINE家長群組及發放通知單放式，通知家長明日起(5/6)全校7.8年級生停課至5/12日，9年級生停至5/20日會考當天，無確診才能到校參加會考，停課期間學生採遠端線上教學▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲中小學下週二開學，教育部昨天也發文給全國中小學與幼兒園，提供最新防疫指引。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者許敏溶／台北報導

中小學將在下週二（30日）開學，由於近期疫情有回溫趨勢，教育部在本週一先公布開學後防疫新制，昨（27日）則發文給全國教育局處、中小學與幼兒園，提供最新的防疫管理指引，包括9/12適用校園防疫新制，高中以下（含幼兒園）不再全班停課，確診者7天居家照護後，期滿無症狀就可入校上課，家長不可進入校園，教師授課時應佩戴口罩，體育課應全程佩戴口罩，跨校交流活動得在落實防疫規定及參與人員防疫措施下開放辦理。

全國中小學將在下週二開學，面對近期疫情因BA.5導致社區感染持續出現，教育部長潘文忠本週一在指揮中心公布開學後防疫新制，9/12起高中以下（含幼兒園）不再全班停課，確診者7天居家照護後，期滿無症狀就可入校上課，9/12之前則維持過去的「1人確診、全班停課3天」規定。

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因應即將開學，教育部國教署昨天也將最新修正的防疫管理指引函文，發送給全國各教育局處及各級中小學與幼兒園，這份函文多達19頁，主旨提醒9月12日後的防疫新措施，包括針對確診或快篩陽性個案，實施7天居家照護，期滿後無症狀就可入校上課，另針對確診者（快篩陽性個案）的同班同學及教師，學校提供1劑快篩試劑，快篩陰性無症狀可上課，有症狀儘速就醫；與確診者或快篩陽性者摘下口罩共同活動15分鐘以上者，像是社團活動，學校也提供1劑快篩試劑，快篩陰性無症狀可上課，有症狀儘速就醫。

▲▼中小學即將開學，教育部發文給全國學校與縣市政府，通知最新防疫指引。（圖／教育部提供）

▲中小學即將開學，教育部發文給全國中小學與各教育局處，通知最新防疫指引。（圖／教育部提供）

該函文也條列學校各項校園防疫措施與規定，例如全校師生除用餐、飲水外，全程佩戴口罩並維持社交距離，開冷氣時對角各開啟一扇窗，每窗至少開啟15公分，學校及幼兒園推動課程及活動，建議採「固定成員」實施，並落實課堂點名，若以跑班方式實施，像是社團活動即刻後照顧，建議依不同班別與教室，採取「固定成員」方式實施，並落實課堂點名。

在上課部分，該函文建議教師授課時必須佩戴口罩，上體育課應全程佩戴口罩，但從事運動時，若師生沒有呼吸道症狀且與不特定對象能保持社交距離，可以不佩戴口罩，無運動行為或運動結束仍要佩戴口罩；學校自辦體育活動要事先掌握學生健康狀況，選手與裁判比賽時可不佩戴口罩，看完賽後仍要全程佩戴口罩；音樂課吹奏樂器不得共用，師生進行歌唱、合奏、舞蹈類課程及教學活動時，可以不戴口罩，但課程開始前與結束後仍須佩戴口罩，並加強消毒。

至於戶外教學活動，該函文並沒有禁止舉辦校外教學及戶外活動，但提醒要佩戴口罩、保持社交距離，並遵守空間容留人數限制，搭乘交通工具應該交通部規定且要造冊；跨校的交流活動，則在落實校園防疫規定及參與人員防疫措施前提下開放辦理。
 

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