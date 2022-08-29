時代力量指廖郁賢已違背黨內價值　宣布退黨「給予尊重與祝福」

▲雲林縣議員廖郁賢。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

雲林縣議員廖郁賢29日透過臉書宣布退出時代力量，並指出從政是為理想發聲，可是當從政的人連自由說話的權利都沒有，只想解決提出問題的人，「這樣的政黨，我很確定不再是台灣社會要的」。時代力量對此回應，廖郁賢近來因人頭黨員、特權疫苗等事件有違黨紀遭到停權處分，行為已不符時代力量堅守的價值，對於廖郁賢一事表示尊重與祝福。

今年2月，時代力量在第一波縣市議員提名名單中，未見現任議員入列，廖郁賢在當時就不滿嗆聲，她沒被提名，「猶如岳鵬舉戰場殺敵，十二面金牌召回」，先前自己的人頭黨員案以不起訴處分，但黨內竟然有人逼迫她以退黨脅迫澄清。

廖郁賢日前再度透過臉書指出，黨中央請人來傳話，稱她已經「被退黨」，甚至要派地方派系二代跟她競選，想藉此逼退她，並點名時代力量黨主席陳椒華、立委王婉諭、邱顯智，「是不是沒在地方選舉過，靠政黨當選不知道經營地方的辛苦？所以把我雲林劃成簡單選區！還要派地方頭人的二代跟我選？」如今，廖郁賢29日透過臉書宣布退出時代力量。

廖郁賢回憶，2018年的時代力量給她回鄉的契機，那時期時代力量其實充滿衝勁與希望，如今很遺憾地，還是要說再見。這幾年無論使用什麼辦法，都無法與黨中央溝通，為大局忍受屈辱與不堪的對待，還天真的相信黨說的善意成為法院上的被告。

廖郁賢說，在退黨的洪流裡，黨不在意是警訊，而是應被處理的危機，高層的偏愛一步錯步步錯，口中的公平正義離民意那麼遠，用程序正義與理想包裝權力的爭奪、提名，用民主的口號打悲情牌獲取的支持，儼然成為了既得利益者的孕育極權主義的溫床。

廖郁賢指出，離開的人要被抺黑成畏罪、政治撈仔；還在努力的人從司法追殺到道德謀殺，證明清白後一句道歉都沒有，出身雲林農家子弟的自己，難道要被自詡菁英的人壓迫？

廖郁賢認為，從政是為理想發聲，當連從政的人連自由說話的權利都沒有，只想解決提出問題的人，「這樣的政黨，我很確定不再是台灣社會要的」。

廖郁賢表示，她從政以來不怕批判黨中央，並在必要時得罪黨核心，更親身經歷著黨中央藉人頭黨員案逼退優秀黨內同志，「我廖郁賢面對各種迫害，都挺住沒有退黨，整整二年了，以時代力量之名為雲林鄉親服務，也用盡全力，對得起支持的鄉親、及帶我入黨的前輩們了」。

「現在，也輪到是我退黨的時候了」廖郁賢表示，感謝4年來一起奮戰的時代同志，也謝謝引領自己進入政黨的前輩們，這4年每一次的政治判斷都像是一場奇幻歷險，處處充滿驚奇，一次又一次的考驗，讓有能力絶處逢生的人，變得更強大。而她自己會變得更強大，「因為我就是個天真的憨人，也相信這個純真的執著，會讓舊時代過去，匯集成一股共同推動台灣迎向新世代的力量」。

針對廖郁賢退黨一事，時代力量表示，廖郁賢近年來因人頭黨員、特權疫苗等事件有違黨紀遭到停權處分，其行為已不符時代力量堅守的公平正義基本價值。惟感念廖郁賢3年多來以時代力量公職身份在雲林縣建立地方問政基礎，對於其退黨一事，時代力量表示尊重與祝福。

時代力量指出，時代力量雲林黨部不受紛擾始終秉持深耕地方、盡心服務的問政初心，近期已搬遷新址，將持續為雲林鄉親服務，定不負在地民眾請託與期待。