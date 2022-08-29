快訊／今本土+20160！新北4123例最多　各縣市確診分佈曝

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增20,160例本土個案，另增288例境外和22例死亡。本土個案以新北市4123例最多，其他包括台北市、台中市、桃園市、台南市和高雄市都確診破千例。

指揮中心表示，今日新增之20,160例本土病例，為9,313例男性、10,836例女性、11例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市4,123例，桃園市2,471例，臺北市2,470例，臺中市2,249例，高雄市1,504例，臺南市1,220例，彰化縣845例，新竹縣798例，新竹市604例，苗栗縣512例，屏東縣488例，花蓮縣429例，宜蘭縣414例，雲林縣394例，基隆市385例，南投縣317例，嘉義縣305例，嘉義市205例，臺東縣162例，澎湖縣143例，金門縣(90例)，連江縣32例。

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▲8/29新增病例。（圖／指揮中心提供）



莫德納次世代疫苗進度備受關注，指揮官王必勝日前在疫情記者會中表示，將在這週拚EUA審查。但目前已確定廠商補件未完成，原訂8/29的EUA審查將延後，預計最快在8/31進行。

指揮中心先前表示，有採購2千萬劑莫德納疫苗，現在已經有1千萬劑，另外1千萬劑要購買現有的或是次世代，還要等EUA審查完成後決定。發言人莊人祥日前記者會上指出，廠商的審查資料還沒補件，29日無法召開審查會議，可能要在9月才會有衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議。

另外，指揮中心日前預估下一波本土疫情將在近期爆發，也有專家推測單日恐破3萬例。對此，王必勝曾在上週表示，疫情有上升現象，根據內部模型推估，下一波疫情高峰點應該會在9月下旬。

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