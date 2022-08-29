苗栗縣副議長李文斌完成登記　鍾東錦：下屆議長交棒給他

▲鍾東錦(左)29日陪同苗栗縣議會副議長李文斌(左2)完成參選登記，並喊出下屆議長交棒給他。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣議會副議長李文斌今天在議長鍾東錦、縣長徐耀昌妻子蔡麗卿陪同下，完成地方公職人員選舉登記。鍾東錦表示，李文斌是他的好兄弟，他將參選縣長，下屆縣議長將交棒給李文斌，懇請鄉親全力支持，未來他當縣長、李文斌當議長，讓苗栗縣政推動合作無間。

李文斌表示，他過去曾擔任後龍鎮代表會副主席，並連任4屆縣議員，感謝鄉親的支持，這次要挑戰議員5連霸，希望大家能繼續相挺，讓他有機會替鄉親繼續服務。此外，鍾議長是他的老大哥，也牽成他當副議長，這次鍾議長要參選縣長，李文斌拜託鄉親全力支持他和鍾東錦，讓鍾東錦順利入主縣政府。鍾未來當縣長後，一定會延續徐縣長的施政，讓苗栗縣政推動「一棒接一棒，未來會更棒！」

鍾東錦表示，他要參選縣長，也有信心一定會當選，他當選縣長以後，議會也需要一位好的領導人來跟他搭配，他才能夠好好的施展縣政，將他的抱負回報給苗栗鄉親，懇請鄉親讓李文斌第一高票當選議員，再來第一高票當選議長，讓他們兄弟倆心手相連，為苗栗鄉親努力奮鬥。

另外，尋求連任的無黨籍議員湯維岳，今天由大、小老婆湯劉秀美、羅碧玉陪同登記參選，他們是苗栗政壇公開的「3人行」，夫妻3人共當過7屆縣議員，感情相當好，選舉時一起抬轎，服務選民也獲肯定，辦妥登記完成後，3人齊聲高喊「1人當選，3人服務」，繼續爭取為選民服務的機會。

▲鍾東錦(右2)、徐耀昌妻子蔡麗卿(左3)29日陪同苗栗縣議會副議長李文斌完成參選登記，並喊出下屆議長交棒給他。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲尋求「三連霸」的縣議員湯唯岳完成登記，他與湯劉秀美（左）及羅碧玉（右）感情融洽，是苗栗政壇公開的「三人行」。（圖／記者蔡文淵翻攝）