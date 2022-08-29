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74歲希拉蕊自揭上夜店！忘情熱舞模樣曝　聲援芬蘭總理：繼續跳

▲芬蘭總理馬林又有熱舞影片外流，讓她哽咽表示，「我希望人們關注我們在工作中做了什麼，而不是下班時間做了什麼。」（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

芬蘭女總理馬林（Sanna Marin）近日陷入派對熱舞影片、網紅朋友在官邸廁所拍攝露乳半裸照等爭議。不過，她接受毒品藥物檢測結果為陰性，許多芬蘭人也紛紛po出自己開趴狂歡的影片以示支持，連74歲美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）也發布一張她在夜店忘情熱舞的照片聲援，要馬林「繼續跳下去」。

▲▼希拉蕊PO出熱舞照聲援芬蘭女總理馬林。（圖／翻攝自推特／@HillaryClinton）

▲希拉蕊在推特上自揭過去的夜店熱舞照，聲援芬蘭女總理馬林。（圖／翻攝自推特／@HillaryClinton）

根據法新社報導，現年74歲的美國前總統候選人希拉蕊28日在推特上發布一張2012年的舊照，當時還是國務卿的她在出訪哥倫比亞期間，在卡塔赫納（Cartagena）一家人潮擁擠的夜店裡跳舞，照片中的希拉蕊臉上掛著燦笑。她在文末標註馬林說，「繼續跳舞吧！」

馬林隨後在推文中回覆，「謝謝你，希拉蕊．柯林頓。」還附上一個愛心的表情符號。

近日，馬林私下和朋友、名人一起在派對狂歡、緊貼熱舞的幾則影片曝光，隨後又爆出2名女網紅在官邸拍攝半裸照，其中一人以手遮掩胸前二點，另一人則舉著寫上「芬蘭」的牌子遮擋並親吻彼此。馬琳道歉並稱，照片拍攝地點是客人使用的廁所，雖然她坦承不該拍這種照片，「但除此之外，聚會上沒有發生什麼特別的事」。

▲馬林為2名網紅在官邸拍半裸照道歉。（圖／翻攝自IG、推特）

批評人士認為馬林行為不當，但有許多網友紛紛PO出自己開趴熱舞的影片聲援馬林，如今包含希拉蕊也跳出來擁護這位36歲的芬蘭總理，認為她有權享受私人生活。馬林24日出席自家社會民主黨活動時，語帶哽咽地表示，過去一周她過得非常艱難，「我是人，身陷陰霾的時候也會渴望享樂、燈火通明和歡樂。」她說，自就任總理以來，她沒有一天忽略工作。

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