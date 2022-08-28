凃明誠警專同學以可樂送他最後一程　嗆酸警網紅：以後會辛苦

記者林悅／台南報導

殉職警員凃明誠警專同期同學約20名，28日上午前往台南市立殯館館祭拜，並供上凃員生前最愛喝的可樂，送凃員最後一程，對於有Youtuber網紅在經營的頻道及臉書上不斷發布仇警言論，更質疑殉職員警「平常不積陰德，被砍死是自己活該」，凃員同學指出，他要為自己的行為付出代價。

▲殉職警員凃明誠警專同期同學約20名，28日上午前往台南市立殯館館祭拜，並供上凃員生前最愛喝的可樂，送凃員最後一程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

殉職警員凃明誠警專同期同學約20名，28日上前往台南市立殯儀館凃明誠靈堂上香祭拜，因凃員生前喜歡喝可樂，警專同學特帶可樂請凃明誠喝，送他最後一程。

凃員同學們對網紅對凃員人殉職之仇警言論表示，每個人都要為自己的行為負責，網紅如果想靠這個方式紅的話，「以後辛苦的是他」，他要為其行為付出代價。網紅的言論社會自有公評，民眾會做出正確判斷，矯正社會風氣要靠大家一起來努力。

該名網紅經常在頻道上傳影片，或在臉書粉絲團、Dcard發文，針對時事分享自己的觀點，而在台南2名員警殉職後，他隨即在臉書寫下數篇仇警言論，像是「本人完全不會同情這些警察」、「不就是死了2個警察，究竟有什麼好難過的」等語。

網紅表示，台灣9成警察面對黑道流氓時不敢吭聲，卻會利用公權力欺壓手無寸鐵的百姓，今天2名警察被砍死，是警察自己要去處理，平民百姓不用代替警察去討公道，也不用去同情死者和家屬，更認為是員警在抓捕犯人的過程有問題「你們不講理、沒人性地逮捕犯人，才會引來犯人砍殺，你們自己也有責任」。

他在另一篇貼文甚至說出，「我只覺得2名員警死有餘辜，自己執法過程有不當之處，才會被犯人拿刀砍殺」、「我真不懂，台灣人拿納稅錢去養一群敗類警察是要X三X」、「至於那兩個被砍死的警察，我只能說，平常不積陰德，現在被砍死，就是自己活該！」不過，這篇文章事後已被修正，但網友不領情，紛紛截圖留言。

對此，台南警察局第二分局27日表示，針對該YouTuber（網紅）在臉書上發表不理性仇警言論，除了予以最嚴厲之譴責外，也立即指派專案小組展開調查，將依刑法第312條公然侮辱罪嫌（對於已死之人公然侮辱者，處拘役或9千元以下罰金。對於已死之人犯誹謗罪者，處1年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金），調查後依法送辦，誓將捍衛2位因公殉職、維護社會治安之警察同仁尊嚴。