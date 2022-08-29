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3台南男命喪柬埔寨！母見網路流傳「槍殺血泊照」　爆哭衝警局報警

▲▼柬埔寨公寓驚傳槍擊！3名台灣男遭擊斃　陳屍血泊中。（圖／翻攝自環球博訊）

▲柬埔寨公寓發生槍擊案，3名台灣男遭擊斃。陳屍血泊中。（圖／翻攝自環球博訊）

記者林悅、戴若涵／台南報導

柬埔寨金邊一間公寓28日晚間7時許發生槍擊案！3名台灣男子遭槍擊身亡，分別綽號為「阿宏」、「宏斌」的34歲林男，於8月10日出境；綽號「衡仔」的26歲程男，於2月25日出境；綽號「博仔」的27歲葉男，於7月13日出境。葉男母親得知兒子死訊時，爆哭赴警局報案。

根據《柬中時報》報導，事件發生在金邊桑園區萬景崗1分區一間公寓，柬埔寨警方在現場找到1支手槍、41顆子彈及一包約43克K他命。從曝光畫面顯示，3名死者倒臥在房間各處，現場鮮血流了一地，還有黃色不明液體，其中一具遺體旁掉落一支手槍，桌上則放有一包毒品及一罐台味甜點。

對此，台南警方清查過後，確認3名死者均為台南人，分別為34歲林男，家住東區；27歲葉男，家住仁德區；26歲程男，家住仁德區。

▲台南市警方說明案情。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警方說明案情。（圖／記者林悅翻攝）

歸仁分局長邱顯良指出，葉男母親、程男哥哥於28日晚上前來分局報案，指稱葉、程2人疑在柬埔寨遭人殺害。家屬對於如何得知死訊，不願向警方透露消息來源，僅表示「透過其他管道得知。」另外，家屬看見網路流傳的槍殺照心碎不已，葉母報警時，難掩激動情緒爆哭。

至於林男父母則早就知道孩子去柬埔寨工作，所以發生「豬仔事件」時，並未向市警一分局報案協尋，目前已得知林男死訊；林男鄰居表示，雖與林男家不熟，但林男年約34歲，很有禮貌，其他事就不甚了解了，今早才得知其死亡訊息，林男有一姐一弟，姐弟2人都很乖，他曾結婚又離婚。

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