不願見柯文哲？宋楚瑜昨缺席參選記者會　黃珊珊：好酒沉甕底

記者袁茵／台北報導

九合一選戰倒數89天，前台北市副市長黃珊珊28日召開參選記者會，民眾黨主席柯文哲到場相挺，卻不見親民黨主席宋楚瑜出面，引發外界質疑；而柯文哲則緩頰「不必王牌一次出盡」。面對宋楚瑜未出現，黃珊珊29日上午語帶保留地說，「好酒沉甕底」。

▲黃珊珊出席幸福久久窩x居住正義3.0分享會。（圖／記者屠惠剛攝）

黃珊珊28日在內湖召開參選記者會，只見現場柯文哲與北市府局處首長皆有到場，但卻不見宋楚瑜；外傳宋楚瑜因為與蔣家感情良好，所以才未到場，而前親民黨副主席張昭雄則整場坐在黃珊珊旁邊，沒有被安排上台致詞。

黃珊珊29日上午出席幸福久久窩x居住正義3.0分享會，針對宋楚瑜未出席參選記者會一事，黃珊珊回應，都有邀請，但對方剛好有事，本來就是正常不過的事情，「時間還很長，昨天只是比賽剛開始，請大家不用這麼急，好酒沉甕底。」會爭取所有人支持，而不是只有特定的誰，「要爭取全民支持。」

另外，關於昨日公布的競選主視覺顏色為「Tiffany綠加紫色」，黃珊珊提及，因為紫色與Tiffany綠搭起來很特別、調和，並不是只有單一顏色，且外界也忘記了後面還有大量白色，「就是一個很調和的顏色啊！」自己身為女生，認為政治不需要這麼剛硬，希望大家可以互相柔和，讓大家融合在舒服環境中，「我想裡面大部分是白色。」

媒體追問，外界好奇紫色意涵？黃珊珊指出，「就是顏色搭起來很漂亮而已。」大家都在想顏色代表的政治含義，它就是很漂亮的顏色，「台灣是彩色的。」

▼黃珊珊參選台北市長記者會，公布競選主視覺。（圖／記者周宸亘攝）