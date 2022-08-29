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大學宿舍當「砲房」！女大生帶15歲小男友築愛巢　狂戰28回懷孕了

▲宿舍。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名女大生在暑假期間將15歲男友帶到女生宿舍住，最後因懷孕遭男方家人報警處理。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／高雄報導

一名林姓女大生與15歲少年交往，期間把小男友帶回學校宿舍住，還當作「砲房」使用，交往7週以來狂啪28次，結果林女懷孕，小男友向家人商討墮胎對策事情才曝光。橋頭地院依對於14歲以上、未滿16歲之男子為性交共28罪，各處2月，合併執行10月，宣告緩刑3年。

判決指出，這名21歲的林姓女大生與15歲小男友自2020年7月初開始交往，由於正值暑假，小男友瞞著家人逃家，與林女同居在大學女生宿舍裡，並以每週4次的頻率在宿舍裡嘿咻，共計28次，直到林女發現自己懷孕後，跑去跟小男友討論墮胎一事，男友不知所措下跑去跟母親求助，母親卻氣得報警。

而林女曾一度辯稱，會發生關係是遭到男友強暴、脅迫，但法官認為，兩人的性交次數眾多、頻率非低，如果真的是遭到強迫，應該向宿舍管理員或宿舍內其他同學求助，而非繼續同住；且林女曾帶男友回彰化老家，而男友當時被家人通報為失蹤人口，並在彰化尋獲，依照上開情形可見並未有強制性交的事實。

橋頭地院審酌，林女明知少年當時未滿16歲，卻多次發生關係，影響其身心健全發展，考量林女最終也決定墮胎，案發後也與少年分手斷絕聯繫，依對於14歲以上、未滿16歲之男子為性交共28罪，各處2月，合併執行10月。

此外，林女經診斷其患有「邊緣性人格違常」及「雙極情緒障礙」，此精神症狀會嚴重影響其對現實的詮釋及價值認定，使其容易快速的和異性建立親密關係，但事前和事後對於事件的感受和評價，可能完全相反，其自身並不認為自己矛盾，由此可知林女先前會否認犯行，應是受到疾病影響，又少年也當庭表示原諒林女，宣告緩刑3年，應接受法治教育2場次。

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