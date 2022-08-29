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「台中房思琪案」民團號召29日上街陳情　要求台中政府擴大調查

▲資優班導師是狼！國二女遭性侵，「台中房思琪」忍25年怒提申訴。（圖／記者游瓊華攝、人本提供）

▲台中市爆發某國中校長25年前性侵女學生案。（資料照／記者游瓊華攝）

文／中央社

台中市爆發女學生25年前遭教師性侵案，人本基金會號召明天上街陳情，要求中市府擴大調查。台中市政府表示，案發後教育局已擴大調查，希望能找到潛在受害者，防止事件再發生。

人本教育基金會中部辦公室28日在臉書（Facebook）發文表示，案件爆發後，台中市府非但沒有主動擴大調查，反而涉嫌處處包庇、放水涉案的黃姓教師，市府3次打電話「建議」當事人到法院提告，目前此案的受害者於刑法已超過追訴期，此舉是企圖幫加害者取得社會的無罪證明，藉此混淆視聽。

人本基金會號召公民團體與民眾一起站出來，明天（29日）上午10時在台中市政府前陳情，要求台中市長盧秀燕別再裝睡，務必主動擴大調查，不再姑息。

台中市新聞局長鄭照新今天接受中央社記者電話訪問時表示，案件是否超過追訴期必須由檢調認定，目前基金會揭露的案件不只1件，透過向地檢告發，希望能找出其他可能的受害者。

鄭照新指出，案發後教育局都是積極擴大調查，除在25日起普發問卷調查黃姓教師曾經教過的學生，並設有專線電話供被害人通報；另外，性平調查仍持續中，希望能積極找到潛在受害者，防止同樣事件再發生。

台中市政府法制局長李善植今天在臉書發文表示，教育局依法本應移送檢調，刑事訴訟法規定公務員因執行職務，知有犯罪嫌疑者，應為告發。教育局在進行性平調查的同時，向地檢署告發，擴大調查範圍，是符合法令及程序的。

李善植指出，不移送檢調才是包庇、畫地自限的作法，發生在校園間老師利用權勢性侵害學生的案件，犯罪時間可能長達數年之久，犯罪被害人可能不只1人；在犯罪時間及事實不明確情況下，若貿然以單一被害人陳述時間已逾追訴權時效而畫地自限不移送檢調，才是縱虎歸山。

A女日前在人本基金會及台中市議員賴佳微、張家銨陪同下召開記者會，控訴在25年前就讀國中資優班二年級時，黃姓男導師是數學名師以個別輔導名義，利用假日單獨補救教學理由，迫使她發生性關係，威脅不得分手或公開此事，否則進行報復。

記者會後，人本基金會接獲與A女時空先後跨越10年的學姊及學妹對黃姓男導師提出性平申訴。

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