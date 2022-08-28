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社會 社會焦點 保障人權

台中房思琪案教育局提告　民代批違反意願：對受害人極為不利

中央社

台中市爆發女學生25年前遭教師性侵案，中市教育局主動向地檢署告發，台中市議員賴佳微認為此舉違反當事人意願，教育局27日表示，司法及行政雙軌並行，不影響當事人權益。

A女日前在人本基金會及台中市議員賴佳微、張家銨陪同下召開記者會，控訴在25年前就讀國中資優班二年級，黃姓男導師是數學名師以個別輔導名義，利用假日單獨補救教學理由，迫使她發生性關係，威脅不得分手或公開此事，否則進行報復。記者會後，人本基金會接獲與A女時空先後跨越10年的學姊和學妹，也對黃師提出性平申訴。

▲「台中房思琪」傳受害者增至3人，台中市府告發狼師。（圖／記者游瓊華翻攝）

由於教育局除由「性別平等委員會」展開調查外，並於26日主動向台中地檢署告發進行偵辦，但賴佳微則認為教育局向地檢署告發，違反當事人意願，因為A女深知此案時效已過，對當事人極為不利。

賴佳微指出，一旦面對訴訟，當事人及所有的證人，還有所有潛在受害者，在每個程序上曝光風險將會越來越高，進而影響其他受害人跳出來指證及發聲意願，更可能影響事件真相拼湊。

賴佳微表示，教育局讓此案進入刑事訴訟，完全不與所有當事人溝通，實在是荒謬至極，她質疑教育局是想用這個難以成案的刑事案件，護航行政調查，甚至讓更多人不願意站出來。

▲「台中房思琪」忍25年怒提申訴。（圖／記者游瓊華攝、人本提供）

對此，台中市教育局說明，根據刑事訴訟法第241條規定「公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發」，因而主動向地檢署告發偵辦，希望透過司法專業調查及教育局的行政調查，找出潛在受害者。

對於當事人擔心司法調查程序可能曝光風險會更高，教育局表示，刑事程序調查比行政調查還要縝密，偵查過程中保密義務也更強，公務員發現有犯罪嫌疑一律要向地檢署告發是法律義務。而教育局一方面移交檢察官作進一步偵查，另一方面繼續原有調查程序，雙軌並行，並不影響當事人權益。

▲「台中房思琪」父親與黃師通話後紀錄。（圖／人本教育基金會）

至於外界質疑此案已過法律追訴期一事，台中市法制局指出，在犯罪時間及事實還未明確情況下，追訴權時效是否消滅應由檢察官認定。而且妨害性自主罪已於90年1月1日改為非告訴乃論之罪，縱使被害人表示不追究、不提告，檢察官仍應偵辦，公務員知有犯罪嫌疑也應本於職權告發。

對於此案，台中地檢署說，已經受理，後續將分案偵辦中。

▼國中遭師長性侵，「台中房思琪」聲明。（圖／人本教育基金會）

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