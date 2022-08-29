　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

308億改造「活著」的千年古城！　百條老街一不小心就迷路

 記者蔡儀潔／新疆報導

「不到喀什，不算到新疆；不到古城，不算到喀什。」作為全球現存規模最大的生土建築群之一，喀什古城極具西域風情，生活著維吾爾族、回族等20餘個民族，是大陸唯一保存完整的迷宮式城市。《東森新媒體ETtoday》帶讀者走近這座超過千年的古城。

▲▼ 新疆,喀什,喀什古城。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲喀什古城開城儀式。（圖／記者蔡儀潔攝）

熱情洋溢的民族舞、西域公主選郎駝隊演出...伴隨開城儀式表演結束，大批遊客湧入這座大名鼎鼎的老城區。防疫工作不馬虎，每個人都必須掃QRcode、測量體溫。

7月份走在古城街道，印入眼簾的是伊斯蘭傳統民居，充滿西域風情，各式小吃攤位、紀念品店林立。與此同時，古城亦是居民日常生活的地方，夜幕低垂時，小朋友在街上成群嬉戲，見到外地遊客絲毫不膽怯，這裡因此被稱為是「活著」的千年古城。

喀什古城是古代絲綢之路上的重鎮，亦是目前中國唯一保存完整的迷宮式城市街區，大大小小的巷子約有100條，每條街巷都有獨特的名字，譬如京其巷等。當地人提醒外來旅客，「在古城可別亂跑，不然找都找不到。」

▲▼ 新疆,喀什,喀什古城。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲古城改造前後。（圖／記者蔡儀潔攝）

「垃圾靠風刮、污水靠蒸發、自來水牆上掛、解手房上爬」。很難想像，過去的古城其實生活條件非常惡劣，而且從地震學的視角來看，古樸的建築其實是岌岌可危的建築群，且街巷狹窄，最寬處僅為6公尺，窄處1.5公尺，車輛難以通行，救援、疏散難以實施。

政府決定進行「老城改造」，特別是在2008年汶川地震發生後，「老城改造」被提上日程，《喀什市老城區危舊房改造綜合治理項目方案》2010年獲得批准。

資金從哪來？據古城解說員介紹，老城改造項目由國家補助20億元（人民幣，下同，約新台幣88億元），新疆自治區籌資10億元，加上地方政府配套資金和老百姓自籌資金，項目總投資超過70億元（約新台幣308億元）。

數據顯示，自2010年起，完成老城區49083戶、507萬平方公尺危舊房改造；4622套、24.03萬平方公職安置週轉房建設，同步完善28個片區的水、暖、電、氣、路等內部配套基礎設施。2015年，核心區的危舊房屋改造、街巷風貌保護等工作宣告完成。

解說員指出，改造過程中最大的亮點是「一戶一設計」，專家給出抗震等建議後，盡可能吸納房屋主人的意見，最終形成不同特色的新房。

▲▼ 新疆,喀什,喀什古城。（圖／記者蔡儀潔翻攝）

▲夜晚的喀什古城。（圖／記者蔡儀潔翻攝）

對於這個獲得聯合國教科文組織高度評價的老城改造，有聲音認為是破壞了傳統家園，亦有遊客表示「失去了歷史痕跡」。對此，當地居民指出，「遊客來看了抱怨看不到真正『古』城痕跡，但他們來了就走，我們才是生活在裡面的人。」

在旅遊熱潮下，7月以來，喀什古城景區日均遊客量超1萬人次，單日最高遊客量達4萬人次，2021年喀什地區接待遊客1998.14萬人次，實現旅遊收入144.43億元。

人潮意味著錢潮，在喀什古城經營民宿的王緯透露，旺季時月收入將近人民幣15萬元（約台幣67萬元），雖然近2年受到疫情衝擊，但是感覺趕上了好時候，「突然爆火了，外國人也很喜歡，我很看好這裡的發展。」

ET快訊
「軒嵐諾」恐下墜？暴風圈侵襲率曝　今起3天防大雨
2美軍艦穿越台灣海峽　白宮：符合美國政策
羅嘉翎跆拳道塔林公開賽「奪金」　為巴黎大獎賽暖身

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

308億改造「活著」的千年古城！　百條老街一不小心就迷路

瑜珈褲妹火車上脫了！同車大叔默默滑手機　被起底是「知名網紅」

消防員撲滅山火後撤離…市民夾道歡送　正妹突拉到一旁強吻

絕命毒師真人版！他上網自學半年…竟真的做出「高純度冰毒」

同居女友懷孕「他出門偷吃」！被抓包怒嗆：70萬聘金全還來

賣90元芹菜被罰30萬元！陝西攤商無奈：一下子把人罰死！

大閘蟹蛻不出殼熱死！陽澄湖蟹農：今年產量預估減少2、3成

四川缺電情況緩解　一般工商業用電已全部恢復

美巡洋艦通過台海　解放軍：全程跟監「隨時準備挫敗任何挑釁」

作業沒寫完被罵「竟報警」　8歲女童：我媽媽欺負我！

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

花蓮外役監逃犯抓到了！　29歲許O倫苗栗落網

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

誤反鎖浴室喝自來水求生　獨居女困3天絕望留遺言

同學拿可樂為凃明誠送行　嗆酸警網紅：以後會辛苦

308億改造「活著」的千年古城！　百條老街一不小心就迷路

瑜珈褲妹火車上脫了！同車大叔默默滑手機　被起底是「知名網紅」

消防員撲滅山火後撤離…市民夾道歡送　正妹突拉到一旁強吻

絕命毒師真人版！他上網自學半年…竟真的做出「高純度冰毒」

同居女友懷孕「他出門偷吃」！被抓包怒嗆：70萬聘金全還來

賣90元芹菜被罰30萬元！陝西攤商無奈：一下子把人罰死！

大閘蟹蛻不出殼熱死！陽澄湖蟹農：今年產量預估減少2、3成

四川缺電情況緩解　一般工商業用電已全部恢復

美巡洋艦通過台海　解放軍：全程跟監「隨時準備挫敗任何挑釁」

作業沒寫完被罵「竟報警」　8歲女童：我媽媽欺負我！

6間「中秋禮盒」送禮超有面子　檸檬塔、 陳耀訓蛋黃酥節日必爆單

炸裂猛打賞！挑戰日本第1人紀錄　大谷翔平連2年30轟M2

軒嵐諾大迴轉！1圖看最新各國模擬路徑　變天降溫時間曝

札波羅熱核電廠遇襲引疑慮　IAEA近日將派員視察

美媒：烏克蘭國會成立友台小組　中烏外交醞釀爭端

iPhone 14衛星功能「終極目標」曝　新Apple Watch Pro也有望搭載

明天開學！防疫新制一次看　體育課要戴口罩「2週後不再全班停課」

女房仲賣房「只圍浴巾坐浴缸」挨批！　被起底曾是暢銷冠軍歌手

「軒嵐諾」恐下墜？暴風圈侵襲率曝　今起3天防大雨

人蛇幹部KK園區返台遭逮　正妹驚見前男友：曾偷媽媽錢騙買棺材

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

大陸熱門新聞

才宣布交台灣男友　陸生網紅被母勸分手

瑜珈褲妹火車上脫了！被起底是「知名網紅」

絕命毒師真人版！他自學半年做出高純度冰毒

消防員撤離　被妹子拉去強吻笑了

賣90元芹菜被罰30萬！陝西攤商：把人罰死

308億改造千年古城　一不小心就迷路

新娘臨時討6萬紅包　新郎氣哭甩捧花

女友懷孕他偷吃！被抓包嗆：聘金還來

35歲爸失業闖柬埔寨淘金！慘死異鄉獨留5歲兒

作業沒寫完被罵竟報警！女童：我媽欺負我

陸男欠債12隻貓被法拍　5分鐘飆到8千多元

31歲兒生命倒數計時…父母卻拒見

陽台活春宮16秒就出來　男主角終於被捕

拾荒3年賺1190萬元　真相打臉了

更多熱門

相關新聞

帝王為牠發動戰爭！一隻身價竟破億

帝王為牠發動戰爭！一隻身價竟破億

史有漢武帝為「天馬」發動戰爭，今有富豪一擲千金要收藏，汗血寶馬自帶的傳奇色彩仍為人津津樂道。新疆古生態園是全球最大的汗血馬基地，野馬集團副總裁熊濤介紹說，每匹馬價值從2000萬元到5000萬元（人民幣，下同，約新台幣8800萬元至2.2億元）。

新疆草原之王！像走進「電腦桌布」

新疆草原之王！像走進「電腦桌布」

沒有紅綠燈城市！揭秘巨型八卦陣

沒有紅綠燈城市！揭秘巨型八卦陣

上億遊客去新疆　正妹古城開民宿

上億遊客去新疆　正妹古城開民宿

直擊新疆古爾邦節！萬人齊跳薩瑪舞

直擊新疆古爾邦節！萬人齊跳薩瑪舞

關鍵字：

新疆走走新疆旅遊喀什喀什古城

讀者迴響

熱門新聞

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

余苑綺告別式布置曝光！白棺花海伴長眠

1個月愛愛沒幾次？12個「沒性慾原因」曝　

路邊怪人一對眼狂奔　媽看監視器崩潰

仇警網紅現身台南二分局！真實身分曝

台視「當家小生」井洪病逝！享壽81歲

柬埔寨3台人慘死槍下！「射殺原因」疑曝光

粉絲約基努李維來婚禮！真的到了

《全明星》首位「女隊長」出爐！　網驚：超意外

LINE新功能！群組也可以「@ALL」　網友怨：希望能關閉

吳子嘉點名「台灣最醜的Gay」　四叉貓受傷了

汪小菲吐「與大S離婚原因」：現在特別開心

曾排隊搶喝！「爆紅手搖飲」消失街頭

快訊／仇警網紅道歉了！照片文章全刪

更多

最夯影音

更多
男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝
《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面