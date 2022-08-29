308億改造「活著」的千年古城！　百條老街一不小心就迷路

記者蔡儀潔／新疆報導

「不到喀什，不算到新疆；不到古城，不算到喀什。」作為全球現存規模最大的生土建築群之一，喀什古城極具西域風情，生活著維吾爾族、回族等20餘個民族，是大陸唯一保存完整的迷宮式城市。《東森新媒體ETtoday》帶讀者走近這座超過千年的古城。

▲喀什古城開城儀式。（圖／記者蔡儀潔攝）

熱情洋溢的民族舞、西域公主選郎駝隊演出...伴隨開城儀式表演結束，大批遊客湧入這座大名鼎鼎的老城區。防疫工作不馬虎，每個人都必須掃QRcode、測量體溫。

7月份走在古城街道，印入眼簾的是伊斯蘭傳統民居，充滿西域風情，各式小吃攤位、紀念品店林立。與此同時，古城亦是居民日常生活的地方，夜幕低垂時，小朋友在街上成群嬉戲，見到外地遊客絲毫不膽怯，這裡因此被稱為是「活著」的千年古城。

喀什古城是古代絲綢之路上的重鎮，亦是目前中國唯一保存完整的迷宮式城市街區，大大小小的巷子約有100條，每條街巷都有獨特的名字，譬如京其巷等。當地人提醒外來旅客，「在古城可別亂跑，不然找都找不到。」

▲古城改造前後。（圖／記者蔡儀潔攝）

「垃圾靠風刮、污水靠蒸發、自來水牆上掛、解手房上爬」。很難想像，過去的古城其實生活條件非常惡劣，而且從地震學的視角來看，古樸的建築其實是岌岌可危的建築群，且街巷狹窄，最寬處僅為6公尺，窄處1.5公尺，車輛難以通行，救援、疏散難以實施。

政府決定進行「老城改造」，特別是在2008年汶川地震發生後，「老城改造」被提上日程，《喀什市老城區危舊房改造綜合治理項目方案》2010年獲得批准。

資金從哪來？據古城解說員介紹，老城改造項目由國家補助20億元（人民幣，下同，約新台幣88億元），新疆自治區籌資10億元，加上地方政府配套資金和老百姓自籌資金，項目總投資超過70億元（約新台幣308億元）。

數據顯示，自2010年起，完成老城區49083戶、507萬平方公尺危舊房改造；4622套、24.03萬平方公職安置週轉房建設，同步完善28個片區的水、暖、電、氣、路等內部配套基礎設施。2015年，核心區的危舊房屋改造、街巷風貌保護等工作宣告完成。

解說員指出，改造過程中最大的亮點是「一戶一設計」，專家給出抗震等建議後，盡可能吸納房屋主人的意見，最終形成不同特色的新房。

▲夜晚的喀什古城。（圖／記者蔡儀潔翻攝）

對於這個獲得聯合國教科文組織高度評價的老城改造，有聲音認為是破壞了傳統家園，亦有遊客表示「失去了歷史痕跡」。對此，當地居民指出，「遊客來看了抱怨看不到真正『古』城痕跡，但他們來了就走，我們才是生活在裡面的人。」

在旅遊熱潮下，7月以來，喀什古城景區日均遊客量超1萬人次，單日最高遊客量達4萬人次，2021年喀什地區接待遊客1998.14萬人次，實現旅遊收入144.43億元。

人潮意味著錢潮，在喀什古城經營民宿的王緯透露，旺季時月收入將近人民幣15萬元（約台幣67萬元），雖然近2年受到疫情衝擊，但是感覺趕上了好時候，「突然爆火了，外國人也很喜歡，我很看好這裡的發展。」