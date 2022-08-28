超商最被低估的鮮食！老饕狂推1「不敗經典」：嚼勁不錯會噴汁

▲超商販售的食品相當多樣，各有各的擁護者。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／閔文昱報導

24小時全年無休的超商，是許多上班族、外食族的用餐好朋友，其中像是茶葉蛋、關東煮、飯糰，價格便宜又美味，是不少人心中無法取代的經典美食。對此，有網友就好奇，如果不考慮價位，只考慮好不好吃的話，「大家覺得超商最被低估的鮮食是？」貼文一出，馬上釣出不少鄉民狂推1「不敗經典」，引發熱議。

一名網友在PTT發文表示，小時候去超商時通常都是買零食居多，後來鮮食越來越多，嘗試了幾款後也真的還滿好吃的，因此他也好奇，「不考慮價位，只考慮好不好吃的話，大家覺得超商最被低估的鮮食是？熱狗、茶葉蛋、關東煮、飯糰...？有沒有被低估王者是誰的八卦？」

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▲超商熱狗是不少網友心中的經典美食。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言「烤番薯吧，搶光路邊阿婆生意了」、「關東煮的湯讚」、「茶葉蛋，便宜蛋白質來源」、「我覺得吐司欸，越來越好吃」、「我覺得麵類都還不錯」、「壽司我覺得都滿好吃的」、「義大利麵，沒有之一」、「叉燒包跟肉包，CP值屌打三明治」、「餐類的算嗎？算的話我推水餃」。

其中，有鄉民也狂推「熱狗加黃芥末，我以前肚子餓又想喝酒時會這樣配」、「我覺得真的熱狗欸，嚼勁不錯會噴汁，起司的很好吃，醬還能自己加到爽，自己拆麵包微波弄有種在超商把自己搞得很忙的快感」、「大亨堡熱狗很好吃耶」、「 7-11熱狗真的不錯，以前念大學時一根20元，有時會吃」。

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