　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超商最被低估的鮮食！老饕狂推1「不敗經典」：嚼勁不錯會噴汁

▲超商販售的微波食品相當多樣。（圖／記者曾筠淇攝）

▲超商販售的食品相當多樣，各有各的擁護者。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／閔文昱報導

24小時全年無休的超商，是許多上班族、外食族的用餐好朋友，其中像是茶葉蛋、關東煮、飯糰，價格便宜又美味，是不少人心中無法取代的經典美食。對此，有網友就好奇，如果不考慮價位，只考慮好不好吃的話，「大家覺得超商最被低估的鮮食是？」貼文一出，馬上釣出不少鄉民狂推1「不敗經典」，引發熱議。

一名網友在PTT發文表示，小時候去超商時通常都是買零食居多，後來鮮食越來越多，嘗試了幾款後也真的還滿好吃的，因此他也好奇，「不考慮價位，只考慮好不好吃的話，大家覺得超商最被低估的鮮食是？熱狗、茶葉蛋、關東煮、飯糰...？有沒有被低估王者是誰的八卦？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲超商熱狗是不少網友心中的經典美食。（圖／翻攝自PTT）

▲超商熱狗是不少網友心中的經典美食。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言「烤番薯吧，搶光路邊阿婆生意了」、「關東煮的湯讚」、「茶葉蛋，便宜蛋白質來源」、「我覺得吐司欸，越來越好吃」、「我覺得麵類都還不錯」、「壽司我覺得都滿好吃的」、「義大利麵，沒有之一」、「叉燒包跟肉包，CP值屌打三明治」、「餐類的算嗎？算的話我推水餃」。

其中，有鄉民也狂推「熱狗加黃芥末，我以前肚子餓又想喝酒時會這樣配」、「我覺得真的熱狗欸，嚼勁不錯會噴汁，起司的很好吃，醬還能自己加到爽，自己拆麵包微波弄有種在超商把自己搞得很忙的快感」、「大亨堡熱狗很好吃耶」、「 7-11熱狗真的不錯，以前念大學時一根20元，有時會吃」。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
柬埔寨3台灣人被擊斃！死者全30歲　命案現場曝光
仇警網紅道歉了！照片文章全刪除
愛愛沒幾次？12個「沒性慾原因」曝　第一點最傷感情
汪小菲直播吐「與大S離婚原因」：現在真的特別開心！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「老婆月花9千吃外送」　夫付錢付到怕：該怎麼委婉要她別再叫？

超商最被低估的鮮食！老饕狂推1「不敗經典」：嚼勁不錯會噴汁

2022將軍吼音樂節逾6萬人次參與　黃偉哲相約2023年再見

妻子新衣「背後有2口袋」！網見細節驚呆：貼心好老婆

吳子嘉點名「台灣最醜的Gay」　四叉貓坦言：你成功傷到我惹

陸無人機衝金門「連串羞辱」！村落上空盤旋　行駛小貨車超清楚

台中「大辣拿鐵」製作過程公開！民眾試喝心得讓人驚呆

結婚4年「沒生出小孩」公婆逼離婚　老公1舉動網全炸了！

小孩拿繩「抽縣定古蹟」店家急喝止　遭家長威脅給負評！

做專案太慢！主管狂盯「默默開職缺」　她嚇壞求救…網曝1招過超爽

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

花蓮外役監逃犯抓到了！　29歲許O倫苗栗落網

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

誤反鎖浴室喝自來水求生　獨居女困3天絕望留遺言

同學拿可樂為凃明誠送行　嗆酸警網紅：以後會辛苦

2陸男從廈門漂過來！　困金門大橋滿身傷獲救

「老婆月花9千吃外送」　夫付錢付到怕：該怎麼委婉要她別再叫？

超商最被低估的鮮食！老饕狂推1「不敗經典」：嚼勁不錯會噴汁

2022將軍吼音樂節逾6萬人次參與　黃偉哲相約2023年再見

妻子新衣「背後有2口袋」！網見細節驚呆：貼心好老婆

吳子嘉點名「台灣最醜的Gay」　四叉貓坦言：你成功傷到我惹

陸無人機衝金門「連串羞辱」！村落上空盤旋　行駛小貨車超清楚

台中「大辣拿鐵」製作過程公開！民眾試喝心得讓人驚呆

結婚4年「沒生出小孩」公婆逼離婚　老公1舉動網全炸了！

小孩拿繩「抽縣定古蹟」店家急喝止　遭家長威脅給負評！

做專案太慢！主管狂盯「默默開職缺」　她嚇壞求救…網曝1招過超爽

落後又少打1人！台北競技戰平銘傳　第二循環大有斬獲續拚保級

「老婆月花9千吃外送」　夫付錢付到怕：該怎麼委婉要她別再叫？

味全踢館富邦主場　王維中出馬迎戰李子強

羅嘉翎跆拳道塔林公開賽「奪金」　為巴黎大獎賽暖身

葉惟捷天份準度兼具　吳俊雄：未來國家隊不可或缺成員

S2O全場合唱《我問天》！一旁妹子氣吼「X你娘」　網笑瘋：真變廟會

食物脂肪不等於身體脂肪　跟著醫師這樣吃才會瘦

能閃多遠是多遠！網揭「渣男星座 Top3」，第1名就愛和前任藕斷絲連

阿本買咖啡被店員喊「小姐」！　尷尬5秒舉手回應：我是…

廖芫豎完封狂飆13K　台灣福林國小勇奪威廉波特季軍

埔里「20cm異形血肉片」逆流狂爬！　細白爪猛竄他一盯嚇壞：這母湯

生活熱門新聞

吳子嘉點名「台灣最醜的Gay」　四叉貓受傷了

閨蜜愛穿瑜伽褲　「下面形狀明顯」阿伯猛盯

妻子新衣背後有口袋！網見細節：好貼心

陸無人機衝金門「連串羞辱」！村落上空盤旋拍超清楚

超商最被低估的鮮食！老饕狂推1不敗經典

男友撞爛賓士！女友下衣失蹤「正面照曝光」

勇者挑戰台中「東泉拿鐵」！驚奇心得曝光

熱氣球嘉年華爆插隊！警吼1句現場歡呼

正妹角逐最美里長　網見真相笑了

週四變天！1圖秒懂一週天氣變化

台北長腿妹騎機車環島　揹牌「徵男友」曝條件

她生完第3胎聽孩吐1句　驚見尪廚房激戰保母

小孩拿繩抽縣定古蹟　店家喝止遭家長開攻

更多熱門

相關新聞

網友最愛超商／賣場APP功能TOP10

網友最愛超商／賣場APP功能TOP10

隨著科技進步，出門逛街吃飯只要1支手機就能輕鬆搞定，大大提升生活便利性，而各大超商、通路除實體門市外，更是積極打造專屬APP，提供一條龍的貼心服務，DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查「網友最愛10大APP功能」，快看哪些超便民設計成功擄獲消費者的心。

14坪新房聚會！他屎在滾「只能衝樓下超商」爆感慨

14坪新房聚會！他屎在滾「只能衝樓下超商」爆感慨

藍寶堅尼猛衝民宅「牛下巴全毀」　醉駕駛躲超商

藍寶堅尼猛衝民宅「牛下巴全毀」　醉駕駛躲超商

超商獨家推超狂「無人外送」！

超商獨家推超狂「無人外送」！

超商最新2大聯名系列甜點開吃了

超商最新2大聯名系列甜點開吃了

關鍵字：

超商熱狗鮮食

讀者迴響

熱門新聞

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

余苑綺告別式布置曝光！白棺花海伴長眠

1個月愛愛沒幾次？12個「沒性慾原因」曝　

路邊怪人一對眼狂奔　媽看監視器崩潰

《全明星》首位「女隊長」出爐！　網驚：超意外

台視「當家小生」井洪病逝！享壽81歲

仇警網紅現身台南二分局！真實身分曝

柬埔寨3台人慘死槍下！「射殺原因」疑曝光

粉絲約基努李維來婚禮！真的到了

LINE新功能！群組也可以「@ALL」　網友怨：希望能關閉

汪小菲吐「與大S離婚原因」：現在特別開心

快訊／仇警網紅道歉了！照片文章全刪除：接受師大開除我

曾排隊搶喝！「爆紅手搖飲」消失街頭

吳子嘉點名「台灣最醜的Gay」　四叉貓受傷了

更多

最夯影音

更多
男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝
尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面