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社會 社會焦點 保障人權

離奇！民宅門窗緊閉半個月無人住竟起火　兇手是牠

▲火調課人員查出透天宅大火的凶手，在飲水機發現老鼠焦屍及被咬破電線。（圖／桃園市政府消防局提供）

▲火調課人員查出透天宅大火的凶手，在飲水機發現老鼠焦屍及被咬破電線。（圖／桃園市政府消防局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市平鎮區1棟透天住宅於上月凌晨發生火警，消防人員搶救後將火勢熄滅，離奇的是火災現場門窗緊閉，屋主表示已經半個月沒有回家了，不曉得為何會起火。經消防局火災調查人員抽絲剝繭，發現起火位置是在飲水機，於飲水機旁找到已經罹難的「兇手」，原來是老鼠囓咬電線導致短路，瞬間高溫電弧燃燒周邊可燃物引起火災。

▲小小火調營在灰燼中找事證。（圖／桃園市政府消防局提供）

▲小小火調營在灰燼中找事證。（圖／桃園市政府消防局提供）

另外，桃園市政府消防局特別趁著暑假尾聲，率全國之先，28日於桃園防災教育館辦理「一日小小火災調查員」活動，活動對象為國小三年級至六年級學生，主要希望報名學員能擁有基礎科學常識及一定的思考邏輯，藉由闖關競賽及互動體驗的方式，帶領學員瞭解火災調查工作的內容以及火災的成因，邊玩樂邊學習。

▲並了解火災成因。（圖／桃園市政府消防局提供）

▲並了解火災成因。（圖／桃園市政府消防局提供）

各個闖關活動均有靜態課程講授及動態實際操作體驗，學習自然科學基本理論，並從物理、化學、燃燒概論及實際實驗中了解火災成因及現場調查工作。包含「電電吃三碗公」、「油！你原來長這樣」、「什麼！？菸蒂也會燒」、「我是神攝手」及「調查小幫手」等5個關卡，當中透過電氣實驗了解電源線短路是如何造成瞬間高溫的電弧；促燃劑在火場中如何藉由紫外光去發現；菸蒂丟在垃圾桶引火需要什麼條件才能燒起來；火場昏暗都是濃煙，如何完整紀錄現場跡證；表面看到的往往都是假象，清理挖掘尋找跡證才能還原真相。

消防局長謝呂泉表示，火災調查工作是火災搶救以外同樣重要的環節，透過調查人員的抽絲剝繭、還原真相，往往是輔助司法判決的關鍵，火災鑑識工作中實驗室鑑定儀器的運用更是解讀證物的重要利器。

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