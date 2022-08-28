黃珊珊宣布參選喊擺脫藍綠　游淑慧反揭「顏色變化史」

▲黃珊珊宣布參選台北市長。（圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／綜合報導

親民黨背景的前台北市副長黃珊珊，28日正式召開記者會，宣布以無黨籍身分參選，並喊出「擺脫藍綠惡鬥最好的方法，就是讓我當選」，不過，國民黨台北市議員游淑慧直言，看到這番說法，內心忍不住「ㄘㄟ」了一下，並細數黃珊珊的從政過往，批評「最會操作顏色政治、從中獲利，就是像這樣，每天都像全新的自己，講著全新的話。」

距離年底九合一大選倒數90天，其中，台北市首都之戰，藍綠白三強終於到位。黃珊珊26日先是請辭台北市副市長一職，28日再宣布要角逐台北市長大位。面對外界的棄保之說，黃珊珊也回擊，「只想搞藍綠對決或試圖搞棄保的政黨，都在侮辱台北市民的智慧。」

黃珊珊強調，打造一個乾淨透明公平正義的台北，是她一生的志業，所以才站出來參選台北市長，要擺脫藍綠惡鬥、推倒藍綠高牆只有台北做得到，但推倒藍綠的高牆，不是只有她參選就可以辦到，而是要大家一起完成這件事。

游淑慧則指出，1998年，黃珊珊以最深藍的新黨身分出道，參選港湖區議員，當時她的路線不就是反綠先鋒；2016年，黃珊珊卻大逆轉接受蔡英文推薦，參選港湖區立委，她的角色直接變成民進黨打藍代理人；2022年，她又成為柯文哲接棒人，參選台北市長，這次又搖身一變成藍綠終結者。

游淑慧感嘆，人各有志，要政治人物誠實無欺實在太難，但每天都不一樣，講著跟過去不一樣的話，就是最會操作顏色政治、從中獲利的人。