台灣國防預算達5863億　于北辰：真虧了中共的幫忙

▲行政院日前公布明年度預算，國防預算編列達4151億元。（示意圖／記者翁伊森翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨副主席夏立言日前訪陸與海協會會長張志軍餐敘，當面表達不滿解放軍軍演、農漁產輸入遭阻等議題。我國退役少將于北辰批評，藍營選擇用最弱的方式抗議，但中共軍演，台灣人沒有害怕，反而更厭惡，這從國防預算的增加就能看的出來，「為什麼會增加？真虧中國共產黨的幫忙」。

據國民黨新聞稿內容，夏立言傳達台灣民眾對於大陸軍方在台灣周邊海域連日軍演的不滿與憂慮，並強調兩岸應交流對話化解歧見，並加強溝通解決爭端，才能積累兩岸互信、和平發展。

于北辰指出，中共其實沒有把夏立言的一番話視為一回事，因為夏立言還沒離開，軍演又來，但台灣人沒有害怕，國軍預算增加，就是因為中共的飛彈，讓我國更堅強，透過此舉向世界表達「我們有更強的方式解決危機」 。

于北辰表示，長期以來，台灣苟安在不會打仗的狀況，自己以前在部隊，就聽到阿兵哥說，剩20天退伍一定要這樣操？還說又不會打仗，但現在去問國軍弟兄，沒有人會講這種話，只怕訓練不夠，沒辦法捍衛國家，因為這段時間讓國軍的敵情意識起來，人民支持國防意識起來了。

針對國防預算，國防部主管112年度歲出編列4151億，較111年度增加475億，約增12.9％，加計新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算1083億，合共5234億，較111年度相同基礎增加677億，約增14.9％。如連同非營業特種基金629億，整體規模達5863億，將於8月底前送請立法院審議。