盼夏立言訪陸破冰「推進小三通開放」　台商：兩岸不能再已讀不回

▲ 夏立言26日傍晚最後一站回廈門座談 。（圖／台商提供）

記者任以芳／北京-廈門報導

國民黨副主席夏立言率團赴陸遭外界質疑，昨27日返台，他開記者會強調「出訪目的單純」，卻被有心人士惡意炒作，令人覺得不齒。廈門台商會長吳家瑩接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，兩岸不能再已讀不回，夏立言此行算是破冰之旅。尤其小三通何時開放？他轉述「夏立言聽到國台辦回應『樂觀其成』，夏立言說自己『心也比較定』。」但關鍵還是在執政黨是否願意讓兩岸恢復既有交流，讓小三通盡快開通。

夏立言訪陸行程因會見國台辦副主任林元豐和海協會會長張志軍，受外界質疑「賣台、輸誠」，他也反擊，國民黨關心對岸的台灣人是應該做的事情，這些本來是政府的責任這些本來是政府的責任，政府做不到，國民黨願意承擔，政府應該感謝，怎麼會打擊我們？

吳家瑩受訪時也認為，「國民黨高層已經三年半多沒有到大陸和台商交流，這趟行程雖然低調，也飽受外界指責，但在兩岸僵局上也算是破冰之旅。」

▲ 小三通何時開放？也是福建和其他各地台商最關切問題。（圖／台商提供）

他指出，夏立言最後一站在廈門與福建台商座談會，總結7天行程搜集到許多兩岸面臨難題，同時針對軍演、兩岸航班縮減、ECFA早收清單、台人柬埔寨詐欺兩岸合作、農漁產品被禁等兩岸經貿等敏感問題，向陸方提出合理解決。其中，外界最關心的還是小三通何時開放？

吳佳瑩轉述，「夏立言向大陸官方反應盡快開放小三通，當時聽到國台辦回應「樂觀其成」，夏立言說自己聽到「心都定了」，並且會向主席朱立倫討論如何向民進黨推動這件事，讓兩岸在合乎疫情安全原則之下，希望儘快恢復交流通航。」

吳佳瑩強調，小三通盡快開通這件事，可能會是夏立言這趟最大收穫，大陸官方回應態度並沒有阻攔，取決執政黨如何溝通談判。

不少台商關心其他農漁產品是否能銷往大陸？夏立言向福建台商表示，在既有政策下，希望先爭取大陸採購方面直接對接農漁民，減少中間剝削，避免採購成本大量增加等問題。但台灣產品銷售到大陸資訊必須公開透明，必須獲得執政黨支持，他也會向相關單位調研，讓台灣產品賣得好價錢，又能重新打開大陸市場通路。

▲ 夏立言26日傍晚最後一站回廈門座談，總結7天行程搜集台商不少陳情意見 。（圖／台商提供）

另外，不少福建台青向夏立言建議，希望未來重新推動兩岸青年交流，多溝通、多瞭解。尤其大陸方面還是有很多學生想去台灣留學參訪，也對台灣鄉村振興、文創文化產業等十分有興趣。但這幾年來政治因素加上疫情衝擊，造成雙方誤解，中斷交流。

吳佳瑩最後補充，夏立言這趟被抹紅，但在廈門兩場座談會確實隻字未提選舉，7天行程一直搜集台商各類陳情。夏立言也曾向台商喊話，「自己不是帶麻煩來，是誠意。」並且清楚國民黨不是執政黨，沒有公權力不能簽署任何協議。但憑藉自己曾擔任陸委會主委經歷，與張志軍是老朋友，這趟出訪主要向大陸尋求合理解決， 希望重拾交流合作與對話溝通，畢竟兩岸曾共同維繫的和平得之不易。

如今有不少台商擔憂，兩岸之間真的不能繼續「已讀不回」，必須打破僵局。大陸方面也多次表明，「不希望兩岸關係持續惡化，在各層面上要多溝通交流。」但最後關鍵還是在於執政黨態度，一念之間，兩岸局勢或有不同。

▼ 國民黨副主席夏立言與廈門台商協會會長吳佳瑩 。（圖／台商提供）