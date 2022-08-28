大膽用槍！中壢夜店鬥毆1女受傷咆哮　兩陣營蠢動...警對空開6槍

▲警方出動快打部隊制止群眾鬧事。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市中壢區1家夜店28日凌晨散場時，2派人馬因互看不順眼發生鬥毆情事，其中24歲陳姓女子臉部擦挫傷，警方據報前往處理欲將該女子送醫時，女子情緒不穩且失控叫囂，現場群眾不斷聚集並有貼近員警推擠情形，員警為防止騷亂擴大，使用警棍和辣椒水約制，惟在場民眾仍不聽從，且有聚集擴大情形，遂對空鳴槍6發制止並喝令離開，有效防制暴力行為且無人員傷亡。

▲員警並以警棍和辣椒水喝令群眾趴下。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局調查，今日04時20分許，新生路一間夜店因舉辦活動，民眾嗨到不行發生互相推擠，過程中陳女被人丟東西砸到臉，雙方於店內時互看不順眼，並欲聚眾鬥毆，警方獲報到場時，夜店電梯外多人聚集，警方立即喝令現場人士離開，其中陳女臉部有擦挫傷，便通報119到場協助就醫，但陳女因酒後情緒激動並不斷對119救獲人員大聲咆哮，遲遲不肯上救護車，由於圍觀民眾及滋事人馬聚集，為避免糾紛擴大，發生其他事端，警方即呼叫快打部隊到場。

▲▼警方高舉手槍對空鳴槍6發，群眾才漸漸散去。（圖／記者楊熾興翻攝）

由於圍觀聚集的民眾越來越多，為防止騷亂擴大，警方使用警棍和辣椒水制止，並高喊「警察、趴下」，惟在場人員仍不聽從，警方遂對空鳴槍6槍制止並喝令離開，有效約制暴力，讓圍觀群眾散去，也沒有波及無辜；警方事後將傳喚滋事陳女等人，到案說明並依違反社會秩序維護法函送法辦。