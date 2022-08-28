司機抓包國中弟「刷敬老卡」坐公車　家長竟嗆：找議員讓你失業

▲國中生坐公車刷敬老卡被抓包，恐龍家長大罵司機：「找議員處理，你準備不用幹了」。（示意圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

一名公車司機在臉書抱怨，他日前工作時，發現有一名國中生使用敬老卡搭車，立刻提醒對方並說明相關規定，國中生當下也乖乖付費，不料數日後學生的爸爸竟埋伏在公車站牌，待他進站後立刻上車嗆聲「我要投訴市議員，你準備不用幹了」，而國中生則在旁邊看戲看得很開心，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在爆怨公社表示，他是一名公車司機，前陣子載到一名國中生，發現對方上車時刷敬老卡，就立刻詢問「你是老人嗎，你知道敬老愛心卡只能本人使用嗎」，接著告訴對方「依照規定我必須代為回收，繳回公司處理，公司會將卡片寄到市府註記處理」、「盜用敬老卡是屬詐欺罪，是可以報警處理的喔」。

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原PO說，學生聽完後，當下也乖乖付費搭車，原本以為事件就此結束，沒想到3天後學生的爸爸竟在公車站牌堵人，發現公車駕駛是他之後，立刻上車大罵「憑什麼沒收我們的卡片」、「我要去投訴市議員處理，你準備不用幹了」，而國中生則在一旁看戲看得很開心。

原PO感嘆，他不是第一次遇到盜用愛心卡的人，只是沒有像這次遇到如此誇張，甚至帶孩子特地到公車站牌等待，讓他真的是受寵若驚，「我都不知道我這麼偉大，需要這樣的專程在定點迎接我」、「現在家長的教育還真震撼，我驚呆了，我的思想可能落伍了」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「看他能找哪個議員，哪個議員不想選」、「有詐欺嫌疑，會有那個議員敢干涉」、「有些人的人格，就是只值那張卡的錢」、「辛苦了，支持你，只是憂心這家長三觀不正，小孩未來長歪的機會也大了」、「做錯事情還敢大聲，支持司機做對的事情」。

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