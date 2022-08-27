中美簽署審計監管合作協議　中概股下市危機有望解決

▲中概股下市危機有望解除。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸證監會26日晚間發出公告，中美審計監管合作協議已經達成，相關合作將於近期啟動。對於中概股下市危機是否也忘解決，證監會也明確表示，「如果後續合作可以滿足各自監管需求，則有望解決中概股審計監管問題，從而避免自美被動退市。」

根據大陸證監會發出的公告，大陸證券監督管理委員會、大陸財政部已於8月26日，與美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）簽署審計監管合作協議，並將於近期啟動相關合作。

根據公告，中美審計監管合作協議主要有三方面內容，一是確立對等原則，二是明確合作範圍，三是明確協作方式。

證監會相關人士透露，合作協議包括以下重點內容，一是確立對等原則。協議條款對雙方具有同等約束力。中美雙方均可依據法定職責，對另一方轄區內相關事務所開展檢查和調查，被請求方應在法律允許範圍內盡力提供充分協助。

二是明確合作範圍。合作協議範圍包括協助對方開展對相關事務所的檢查和調查。其中，中方提供協助的範圍也涉及部分為中概股提供審計服務、且審計底稿存放在內地的香港事務所。

三是明確協作方式。雙方將提前就檢查和調查活動計劃進行溝通協調，美方須通過中方監管部門獲取審計底稿等文件，在中方參與和協助下對會計師事務所相關人員開展訪談和問詢。

證監會還說，此次簽署的中美審計監管合作協議，是在雙方2013年執法合作諒解備忘錄及2016年試點檢查合作備忘錄的基礎上，根據雙方國內法律法規和監管要求，參照相關國際通行做法，總結以往雙方合作經驗，經過反覆磋商達成的。

證監會強調，「合作協議主要就雙方對相關會計師事務所合作開展日常檢查與執法調查作出了具體安排，約定了合作目的、合作範圍、合作形式、信息使用、特定數據保護等重要事項。」

對於中概股下市危機是否有望解決，證監會回應，如果後續合作可以滿足各自監管需求，則有望解決中概股審計監管問題，從而避免自美被動退市，「我們期待與美方監管部門以專業務實的態度積極推進合作，共同努力實現積極的成果。」