KY股下市前買股套利　基勝前董事、會計師認內線交易被起訴

▲基勝前董事林鴻基(右)坦承內線交易遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

家具生產大廠基勝-KY去年突然公告「申請終止上市」，事後被發現，當時的董事林鴻基涉嫌透過親友提前買股，等著高價賣回，林鴻基因此獲利127萬多元，同為會計師的友人呂正樂也從中套利218萬多元，2人在偵查時都承認犯罪，願意繳回犯罪所得，台北地檢署24日依違反《證交法》內線交易等罪起訴。

基勝(開曼)控股公司2011年12月掛牌上市，2022年11月10日在股市公開資訊觀測站公布，董事會決議申請終止上市、停止公開發行等重大訊息，4名劉姓董事承諾以每股76元高價收購，經證交所同意，在2022年3月3日下市，最後又因減資換發新股，收購價提高到每股147元。

▲會計師呂正樂內線交易獲利超過200萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

檢調獲報，身兼亞東聯合會計師事務所所長的基勝董事林鴻基，涉嫌在知道這些重大消息後，在禁止交易期間內，透露消息給親友，從市場上低價買股，等著其他董事高價收購，檢察官陳照世7月間指揮地調查局展開搜索約談後，林和會計師友人呂正樂都坦承犯行，被依法起訴，當時同被約談的董事劉康信和妹婿王介呈，則因罪嫌不足，獲得不起訴處分。