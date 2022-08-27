店到店運費漲到39元「會買單？」　他推蝦皮1機制：繼續用啊

網搜小組／鄺郁庭報導

電商平台「蝦皮購物」上月才針對賣家調漲第2波成交手續費，現在又發出運費調漲通知，公告9月1日起，蝦皮店到店運費將調漲為39元，引發不少用戶反彈。就有網友好奇，運費調漲成39元後「會買單嗎？」其中，不少人都提到1點，覺得漲運費也沒差，話題吸引熱論。

蝦皮購物去年8月起推出蝦皮店到店後，持續在全台擴大門市據點，之後開始調整收費機制，從一開始0元免運到優惠19元，今年6月7日更將運費漲到29元，現在又要再漲。官方發布蝦皮店到店運費調整通知，自9月1日起（含當日），蝦皮店到店之門市交寄運費及物流交寄運費將調整為39元。

這讓不少用戶大喊誇張，在臉書《蝦皮優惠分享/省錢攻略》紛紛留言，「割韭菜了，一下漲賣家手續費，一下漲運費。」「再來就49->59？」「漲價？那可以送快一點嗎？」「割韭菜中，慢慢割，下次還會漲，遲早會漲到和超商差不多喔！」

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▲蝦皮店到店的運費將調整為39元。（示意圖／記者許靖騏攝）

有鄉民則在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，「蝦皮店到店調漲成39元，鄉民會買單嗎？」提到9月1號開始調漲運費，「從29元漲到39元，鄉民們還會用蝦皮店到店嗎？」也在留言處表示，他現在有需求才會用蝦皮或其他電商平台買東西，「但是從29漲成39也太多，中間差價可以買1顆茶葉蛋。」

貼文一出，就有人覺得調漲也沒差，「當然不會（買單）啊！我都買到好幾千，宅配免運」、「根本沒用過，住的縣市沒店到店」、「昨天收到蝦皮通知，再不登錄就要砍我帳號。」也有網友表示，「0$、9$我可以忍，29$時就改用711跟全家了」、「用超商比較快，而且24小時都能取」、「我會把運費加商品費用算單價，可接受會買。」

其中，還有網友提到無感1關鍵，「隨便，反正連白金免運券都用不完」、「繼續用啊！反正一天到晚免運，而且店面離我上班的地方很近」、「每個月有兩次全站免運啊！一次買多一點就好」、「免運券夠用就還好」、「等超商免運再下單」、「你很會買，不然免運券肯定夠用」、「沒差又不急，運費我都用最便宜方案，急用直接找實體店了，用什麼網購？」