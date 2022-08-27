驚悚快遞收到「死亡小老虎」　2嫌刑期曝光！陸網友怒：判太輕

▲取快遞收到死亡小老， 兩名被告人獲刑五年。（圖／翻攝 一鼎速看）

記者任以芳／綜合報導

大陸2017年發生一起驚悚案件，劉某收取快遞打開後，發現裡面竟然是一隻死掉的小老虎，立刻報警處理。案件調查5年後，近期，大陸西安鐵路運輸法院近期針對「2017年販賣死亡小老虎」案件做出一審判決。引起大陸網友批評，案件為何拖延五年才判刑，相對一隻價值50萬的非野生老虎，司法對於兩名嫌犯的罰款是1萬和2千人民幣，加上5年有期徒刑，如此輕判，根本無法遏止販售野生珍稀動物的違法行為。

綜合陸媒報導，大陸西安鐵路運輸法院近期一審判決出爐，該審判支援了西安鐵路運輸檢察院指控的罪名，以危害、珍貴瀕危野生動物罪分別判處被告人陳姓、郝姓嫌犯有期徒刑5年，並處罰金人民幣1萬元和2千元。

目前判決已生效。但引起大批網友不滿，認為判刑、罰款都太輕。「依據中國刑法規定，被法院判處五年有期徒刑的，一般不屬於重犯的情形，重犯的處罰一般是處十年以上的有期徒刑。」

至於事件始末始於五年前，據「西安鐵檢」微信公眾號消息稱，2017年7月某日，家住西安市劉某接到快遞電話，本以為是網購的「生鮮」，打開包裝是一隻死亡的小老虎，劉某立即報警。

這是透過快遞郵寄方式進行野生動物交易的犯罪案件，快遞單上未寫郵寄人姓名和電話，陝西西安警方依然循線逮捕安徽的郝姓、陳姓嫌犯。

報導指出，陳姓嫌犯家住安徽，安徽當地有很多馬戲團表演，馬戲團飼養有獅子、老虎等動物。透過多方打聽，他聯絡到某馬戲團馴獸師李某（另案處理），表示想購買老虎幼崽泡酒喝，李某答應尋找。

2017年7月，李某所在馬戲團飼養的母虎產下一隻小老虎死胎，馬戲團老闆要求李某把小老虎找地方掩埋。李某口頭答應處理，背地裡聯繫陳姓嫌犯。同年7月28日，陳姓嫌犯向李某支付1千元，買下小老虎死體。

▲馬戲團裡小老虎死胎被違法販售。（圖／翻攝 映象網）

陳姓嫌犯又透過微信群，聯絡郝姓嫌犯幫忙把小老虎死屍體郵寄到指定地點，並特別強調「郵寄快遞千萬不能寫真實姓名和電話」。郝姓嫌犯按照指示，結果陰差陽錯寄給了劉某，整起可怕的案件才曝光。

經鑑定，該動物死體為虎，屬於大陸國家一級重點保護珍貴、瀕危野生動物，被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I。虎整體的基準價值為一隻價值1百萬元。

據了解，涉案小老虎是人工飼養老虎所生，人工繁育的野生動物及其製品的價值，按照同種野生動物及其製品價值的50%執行。