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社會 社會焦點 保障人權

公所員旅賞一線天5人迷路原因曝！　竟是工班體力太好...放鳥領隊

記者鄧木卿、林冠吟／台中報導

台中市清水區公所26日舉行自強活動，共有24名公所員工參加，前往南投縣武界部落一線天健行，但是到了中午集合時間，卻有5人失聯，不過稍早也傳出好消息，失聯的2人已先被尋獲，另外3人警消也已掌握確切位子，幾人均意識清楚無大礙，救難人員也正在前進與他們會合中。不過據了解，整起事故的起因疑似為工班人員體力較好、腳程較快，因此才會脫隊迷路失聯。

▲▼ 台中清水區公所員工旅遊，5人失聯，武界搜救最新畫面曝 。（圖／民眾提供）

▲台中清水區公所員工旅遊，5人失聯，所幸5人均已被尋獲，意識清楚無大礙。（圖／民眾提供）

清水區公所定期會舉辦自強活動，而26日一共24人前往南投武界健行一日遊，出發前還開心拍下大合照，而原本行程是要看水庫，但領隊突然提出，「該地美景是一線天」，一行人便改變路線前往一線天，豈料到了集合時間時，卻有5人未返回集合點，為3名工班成員、1名區長司機與一名簡姓旅行社領隊。5人失聯消息傳出後，也驚動大批警消人員上山搜尋，一夜過後稍早也傳出好消息，先是有2名工班人員意識清楚被尋獲，其餘失聯的3人警消人員也已掌握幾人位子，正持續前進與幾人會合當中。

台中市民政局長吳世瑋也對此表示，失聯的5人中，有3人為台中工班人員，並有1人為區長司機，而工班人員平時工作都相當辛苦，清水區的割草、鋪馬路等工作主要都由他們負責，因此體力特別好，腳程比較快，因此可能有脫隊情形，才會在武界中迷路。

據了解，清水區公所所舉辦自強活動中，24人前往武界健行一日遊後，4人在健行途中疑因腳程較快，因此脫隊迷路，而簡姓領隊在指定的集合時間中因遲遲等不到幾人回來，因此也進山找人，未料也因此成為失聯的對象之一。不過幾人均已被尋獲，目前僅剩簡姓領隊尚未與警消人員會合，惟其餘3位因蹆部不適，下撤時間恐需再更長。

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