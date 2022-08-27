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中秋停駛落幕！台鐵盤點班表宣示如期疏運　「評估再開加班車」　

▲▼台鐵EMU900型區間車。（圖／台鐵）

▲台鐵EMU900型區間車。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵中秋停駛危機解除，迄今已賣出16.7萬張車票，東部列車尖峰時段長途較為客滿，台鐵將評估加開第二波加班車需求，台鐵近期也已著手進行設備和車輛檢查，並盤點出勤人員班表，台鐵局長杜微表示，今年中秋疏運台鐵必能安全、如期、如質達成目標。

台鐵113年將公司化，勞資針對公司化子法協商一度陷入僵局，讓台鐵工會發起中秋、國慶和選舉日等節日不出勤行動，日前台鐵與台鐵企業工會針對加薪幅度達共識，包括員工加發2千元留才津貼外，司機員安全獎金增加5成，台鐵企業工會同意取消中秋等假日不出勤行動，讓台鐵中秋疏運確定可正常行駛。

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▲▼台鐵進行中秋疏運包括車輛維修和設備檢查等準備工作。（圖／台鐵）

▲台鐵進行中秋疏運包括車輛維修和設備檢查等準備工作。（圖／台鐵）

根據統計，台鐵目前已賣出16.7萬張車票，東部尖峰時間帶較為客滿，包括連假前一天(9/8)下午到隔天連假首日(9/9)上午，新自強號和自強號等長途座位幾乎客滿，回程收假日(9/11)上午10點後新自強號和自強號等長途班次也較客滿。台鐵將評估第二波加開加班車需求。

台鐵表示，為辦理今年中秋連續假期疏運，正依疏運計劃加強各項期前準備工作，各段級單位8/17開始路線、電力、號誌、車輛等設施設備檢查，並於8/24完成檢查程序。此外，運務處已全面辦理行車安全講習，落實行車調車標準作業程序，確保安全，各機班、車班及站所亦排定出勤人員班表，完成最充分的準備。

▲▼台鐵進行中秋疏運包括車輛維修和設備檢查等準備工作。（圖／台鐵）

▲台鐵進行中秋疏運包括車輛維修和設備檢查等準備工作。（圖／台鐵）

台鐵局長杜微昨(8/26)也前往赴七堵地區視察中秋疏運準備情形，杜微表示，執行節前準備工作的同仁非常辛勞，場域溫度又高，對在崗位上揮汗如雨的同仁表達最大的謝意。在全體同仁一致的努力投入下，台鐵今年中秋疏運必能安全、如期、如質達成目標。

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