中秋烤肉熱門食材排行　網推「霸主」光撒鹽就很好吃

▲烤肉已成為許多人中秋過節必備活動。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情仍未結束，但許多民眾已逐步恢復正常生活，注重防疫的同時，今年也準備烤肉過中秋，近期網路上開始出現相關討論，還有人分享自己家的必烤清單，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「烤肉食材」話題的網路聲量表現，整理網友熱議的中秋烤肉熱門食材排行，也發現不少人推薦菇類、玉米多加一味超搭又好吃。

中秋節即將到來，就有人發文詢問「中秋節烤肉要準備什麼食材？」，引來其他網友熱心回覆「每次都到好事多掃蕩牛排」、「牛肉啊，品質好的肉不用刷醬，光撒鹽就很好吃」，也有人表示身為肉食主義者，「對於家裡有愛吃肉的人來說，中秋烤肉就是準備一大堆肉」、「我們家都暴龍，牛排、豬肉片、雞肉串跑不掉」，雖然各種肉品都有愛好者，但在網路聲量排行中，以牛肉最受歡迎，榮登肉品類食材霸主。

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▲網友熱議中秋烤肉熱門食材排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

海鮮也是許多人心中的必烤食材，有網友表示「除了肉，再來就是海鮮」，又以「蝦子」與「扇貝」最受關注，認為「白蝦真的好吃」、「海鮮一定要有滿滿的扇貝」。另有網友分享自己家的烤肉食材清單，其中一定有蔬菜，讓一票人紛紛說「奶油金針菇超讚的」、「玉米也要加奶油」，認為奶油與蔬菜一起烤很搭，或是「洋蔥跟肉一起吃很解膩」、「我都把蔥跟雞肉串一起」，洋蔥和青蔥雖然是配角，也有許多愛好者。

在一系列討論串中，香腸、麻糬、吐司也被大推烤肉必備，尤其香腸的人氣高，原因包括「香腸雖然平常就在吃，但還是少不了」、「香腸很適合烤太慢的時候先拿來充飢」、「沒吃飽就烤香腸，兩條就夠了」，表示香腸除了美味，也有墊胃的功能。

