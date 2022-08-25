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中秋出遊難逃塞爆！23處地雷省公路曝　86條客運祭優惠

▲▼中秋連假省公路易塞及疏導措施。（圖／公路總局）

▲中秋連假省公路疏導措施。（圖／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

中秋連假將至，公路總局預估除返鄉及收假旅次外，以觀光風景區旅次為主，車潮將自9月8日連假前一天下午出現，觀光旅遊車潮將於9月9日至9月11日全日於各大觀光風景區湧現，返回工作地車潮則預計自9月10日下午起至9月11日出現，省公路有23處易塞路段。

公路總局預測，中秋連假期間省道易壅塞路段，包含地區主要幹道，譬如台9線蘇花路廊及南迴公路、台1線水底寮~楓港路段、台61線鳳鼻~香山路段、竹南~後龍及中彰大橋路段等。

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▲▼中秋連假省公路易塞及疏導措施。（圖／公路總局）

▲中秋連假省公路易塞路段時段。（圖／公路總局）

銜接高速公路之系統交流道包括台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統、台18線接國3中埔交流道、台88線鳳山~五甲系統路段等。

重要觀光風景地區鄰近易塞路段包括台2線萬里~大武崙路段及福隆路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段、台14甲線霧社~清境農場路段、台21線日月潭周邊、台26線楓港~墾丁路段等。

▲▼中秋連假省公路易塞及疏導措施。（圖／公路總局）

▲▼中秋連假省公路易塞路段時段。（圖／公路總局）

▲▼中秋連假省公路易塞及疏導措施。（圖／公路總局）

公路總局也提醒，屏鵝公路台1線高屏大橋~楓港路段及台26線楓港~恆春路段，因應種樹百里2.0計畫桿線下地暨景觀優化工程，將有部分路段因施工而縮減車道，為降低交通衝擊，工區路段已規劃替代行駛路線、調撥車道等交通維持措施，呼籲用路人行經工區路段時，遵循牌面指示及現場人員引導，小心駕駛。

為鼓勵民眾中秋連假期間少開車多搭乘公共運輸，公路總局自9月8日0時起至9月11日24時止推出多項全國性共通國道公路客運優惠，包含86條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價。

搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運，享一段票或基本里程免費優惠；使用電子票證搭乘49條台灣好行路線享半價優惠。另外東部地區也推出「在地有腳租賃優惠」，以及東部國道客運路線享「4人同行1人免費」。

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