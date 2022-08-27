香港自殺率破13%　老人因子女移民興起尋短念頭

▲獨居老人。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港撒瑪利亞防止自殺會最新統計分析指出，香港去年有1010人自殺死亡，自殺率為13.7%，年增0.9%，並高於2017年至2020年。從年齡層來看，自殺的人士中以60歲以上的老人佔最多，同時，近年香港掀起移民潮，也有個案因子女移民而出現自殺的念頭。

撒瑪利亞防止自殺會的報告顯示，自殺的人士當中，以60至69歲以及70歲以上的佔最多，兩個組別合共佔總數超過四成。

報告也顯示，求助後由自殺危機處理中心介入的個案中，60歲以上人士相對較少。

受困擾問題方面，輔導熱線、網上聊天服務以及介入服務的個案中，求助人表達的問題，都以精神健康和家庭問題為最多。

撒瑪利亞防止自殺會認為，長者自殺的問題必須正視，特別是今時今日的社會，越來越多年輕人不再與長者同住，老人家萬一遇到配偶離世，孤獨感變得很強，如果經濟狀況又不好，健康又日漸轉差，對長者來說，特別是男性獨居長者而言，都難以面對。另外，近年亦有個案，因為子女移民而起自殺念頭。

撒瑪利亞防止自殺會強調，政府在政策和資源方面，應多關注長者的精神健康和防生自殺問題，家人朋友也要多下功夫關注長者的需要。

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