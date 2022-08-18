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港媒：黃之鋒等29人承認「串謀顛覆國家政權罪」

▲▼黃之鋒。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃之鋒等人承認「串謀顛覆國家政權罪」。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港今天（18日）上午審理香港民主派初選案中47人涉嫌串謀「顛覆國家政權」罪，有29名被告承認「串謀顛覆國家政權罪」，包括戴耀庭、黃之鋒等人，將交付香港高等法院判刑。

綜合港媒報導，民主派初選案件今天早上在西九龍裁判法院再訊，「國安法」指定法官暨裁判官羅德泉決定解除整個交付程序報導限制。

本案共涉47名被告，被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他非法手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。

案中有29名被告擬認罪，交付高等法院原訟庭判刑，包括戴耀廷、黃之鋒、胡志偉等。另外18名被告擬不認罪，交付高等法院原訟庭審訊，包括吳政亨、何桂藍及林卓廷等。

29人承認的案情透露，戴耀廷於前年4月發表「真攬炒十步」路線圖，及後聯同區諾軒等人組織及公開宣傳「泛民陣營初選」，意圖控制立法會大多數席位，透過不分皂白地否決政府預算案及公共開支議案，癱瘓政府的運作及後導致行政長官辭職，引發中央對香港進行血腥鎮壓，再藉此遊説外國政府對香港及大陸實施政治及經濟制裁。

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