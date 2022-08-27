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男友撞爛賓士...路邊安慰超正女友！她下衣失蹤「正面照曝光」

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲男友開賓士自撞，女友逃出車子後在路邊蹲著啜泣。（圖／民眾提供）

網搜小組／劉維榛報導

昨（26）日早上，台中一名劉姓男子開白色賓士載女友，不料自撞分隔島後，又噴撞另一台轎車，當時衝撞力道猛烈，冒出大量火花及濃煙，所幸情侶倆只有多處擦挫傷。事後一段影片瘋傳，可見劉男女友穿著白衣蹲在路邊，手摀著嘴啜泣巴且臉上掛著害怕神情，讓網友心疼直呼「把妹子嚇哭了啦」、「趕快秀秀小姊姊」。

本站報導，還原這起車禍，從事當鋪的劉姓男子（27歲）與鄭姓女友（26歲）在台中南屯區一家夜店喝酒後，昨日清晨劉男駕駛賓士車，於西屯區文心路不慎自撞分隔島，隨後再撞上前方停等紅燈的一輛本田轎車，新車要價逾200萬元的賓士車因此車頭毀損嚴重、輪胎也噴飛。

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▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲受傷的鄭女痛苦蹲坐路邊，身穿藍綠色上衣的劉男趕緊上前關心。（圖／民眾提供）

根據路口監視器顯示，楊男的黑色轎車於路口停等紅燈，後方由劉駕駛的白色賓士突然擦撞分隔島，衝擊力道猛烈，瞬間產生大量火花及濃煙，隨後楊男車尾馬上遭撞。濃煙蔓延整片路面，數十秒後才逐漸散去，現場撞擊痕跡、煞車痕長達約50公尺。

該台白色賓士車齡約5、6年，不過是登記在劉男的「前女友」名下，劉酒精濃度高達0.8，被依公共危險移送法辦。警方初判肇因為劉男酒駕導致車輛失控，劉男未找代駕或計程車，執意酒後駕駛「前女友」的賓士車，最後不但車毀，還讓「新女友」鄭女受傷，更因酒精濃度嚴重超標，將要吃上刑法懲罰，後悔莫及。

如今臉書社團《重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心》也瘋傳一段影片，也就是「現任女友」鄭女的正面照曝光，可見車禍發生後，黑長髮披肩的她，縮著身軀蹲在路邊，而2位員警則上前做筆錄與測量身體狀況。

▲▼ 。（圖／翻攝重機車友❘各區路況、天氣回報中心）

▲▼ 。（圖／翻攝重機車友❘各區路況、天氣回報中心）

▲▼ 。（圖／翻攝重機車友❘各區路況、天氣回報中心）

▲鄭女正面照曝光。（圖／翻攝重機車友❘各區路況、天氣回報中心）

鄭女有著一雙大眼、皮膚白皙，當時她穿著長版白衣，因為蹲著「導致下衣失蹤」而露出纖細雙腿，不過鄭女流露出驚恐神情，右手則摀著嘴巴啜泣，顯見猛烈撞擊當下把她嚇壞了，彷彿從鬼門關前走一回。

網友則熱議「沒繫安全帶...人應該走了」、「這賓士安全性很好，女駕駛還沒受傷可以蹲著」、「趕快秀秀小姊姊」、「只有我覺得女生還蠻漂亮的嗎」、「我以為飛彈打過來了」、「把妹子嚇哭了啦」、「戀愛了」。

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