▲中國宣布與美國簽署「審計監管合作協議」。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

中國官方晚間宣布，中國證監會、財政部今天與美國上市公司會計監督管理委員會簽署審計監管合作協議，就雙方合作展開監管檢查及調查作出明確約定，形成符合雙方監管要求的架構。

中國證券監督管理委員會官網26日晚間作以上宣布，並稱「近期將啟動相關合作」，內容沒有提到任何與「在美上市公司」有關的字眼。但華爾街日報稍早報導，這項協議將允許美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）前往香港，檢查在美上市中國企業的審計底稿。

中國證監會說，這項合作協議「依據兩國法律法規，尊重國際通行做法」，按照「對等互利原則」，就雙方對相關會計師事務所合作開展監管檢查和調查活動作出了明確約定，形成了符合雙方法規和監管要求的合作架構。

中國證監會提到，合作協議的簽署，是中美雙方監管機構在解決審計監管合作這一共同關切問題上「邁出的重要一步」，為下一階段雙方積極、專業、務實推進合作奠定了基礎。

中國證監會還稱，依法推進跨境審計監管合作，將有利於進一步提高會計師事務所執業素質，保護投資者合法權益，也有利於為「企業依法合規開展跨境上市活動」營造良好的國際監管環境。

多年來，中國監管機構一直不允許美方對美股上市中企的審計檢查，並認為不受限制地查閱中國公司的審計底稿及資料，可能會「威脅國家安全」。

據華爾街日報報導，知情人士指出，中國證監機構正安排在美股上市的中企及其會計事務所，將他們的審計工作底稿和其他資料從中國轉移到香港。而美國PCAOB的監管人員隨後將前往香港，現場檢查這些中企的文件。

知情人士稱，只有在美方確定可以全面檢查這些審計底稿時，雙方才能達成最終協議。這項協議可避免許多中企從美股下市。

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